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Известия.ru

Илон Маск занялся написанием книги о Tesla и SpaceX

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Xinhua/Yan Han

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что пишет книгу, где намерен рассказать о своих компаниях Tesla и SpaceX. Об этом предприниматель заявил 7 февраля в Twitter.

«Пора рассказать историю Tesla и SpaceX. Земли и Марса», — написал он в социальной сети.

6 февраля стало известно, что состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $11,5 млрд. Активы бизнесмена значительно выросли в цене. Бумаги Tesla на бирже подорожали на 7,4%. Капитализация автопроизводителя превысила отметку $800 млрд. Состояние Маска достигло $184,3 млрд.

За два дня до этого генеральный директор Tesla Inc. впервые признал существующие проблемы с качеством электромобилей Tesla.

Технический консультант Сэнди Манро, который занимается в компании разборкой и реконструкцией автомобилей для оценки качества, в начале 2018 года обратил внимание на недостатки Tesla Model 3. Консультант заметил разные недостатки, в частности проблемы с окраской и неравномерные зазоры между внешними панелями. Манро отметил, что эти «недостатки можно увидеть в автомобилях Kia 1990-х годов». Он также сказал, что «не может себе представить, как они это выпустили в продажу».

Маск ответил Манро, что компания наращивает производство и ускоряет процесс обнаружения недостатков. Бизнесмен также подчеркнул, что у ранней модели Model S было «худшее сиденье из всех машин», в которых когда-либо он сидел. Маск добавил, что сейчас эта проблема исправлена. Манро согласился с Маском, что сиденья у Model 3 самые удобные из всех существующих автомобилей.

В конце января стало известно, что новые машины Tesla Model S и Model X могут не допустить на дороги общего пользования, так как обновленный руль напоминает штурвал самолета, что может угрожать безопасности водителя.

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Страны
США
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SpaceX
Tesla
Персоны
Илон Маск
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