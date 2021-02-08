Войти
Военно-промышленный курьер

Спецслужбы Украины усилят французскими вертолетами

579
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Национальная гвардия в 2021-2022 годах получит 10 вертолетов типа H225 в рамках реализации контракта с Airbus Helicopters.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

Отмечается, что в соответствии с соглашением между украинским и французским правительствами, компания Airbus Helicopters и ГП «Украинское авиационно-транспортное предприятие «Хорив-АВИА» подписали контракт о поставках в течение 2018-2022 годов 12 вертолетов типа H225 для нужд Нацгвардии.

«На официальной встрече представители Нацгвардии и Airbus Helicopters рассмотрели вопросы поставки шести воздушных судов в 2021 году и отправки двух имеющихся в НГУ вертолетов на предприятия компании Airbus Helicopters. Такое решение было принято, чтобы провести модернизацию с целью доукомплектования вертолетов, переданных ранее», - говорится в сообщении.

Вертолеты оснащены двумя мощными двигателями «Makila 2A», современной авионикой, новейшими системами управления полетом, системой автоматического пилотирования, системами десантирования личного состава, поиска и спасания, которые значительно снижают нагрузку на пилотов и повышают уровень выполнения задач и обеспечения безопасности полетов.

Как сообщал УНИАН, в рамках договоренностей между МВД Украины и компанией Airbus Helicopters единая система авиационной безопасности и гражданской защиты в Украине должен пополниться 55 новыми образцами авиационной техники, вертолеты получат Госпогранслужба, ГСЧС, Нацгвардия и полиция.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Франция
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Росгвардия
Проекты
H225
Похожие новости
28.10.2020
МВД Украины получило первые два новых вертолета H-145T2
18.10.2019
Сложности в реализации контракта на поставку Украине вертолетов Airbus
29.05.2019
Итоги выполнения государственного оборонного заказа Украины в 2018 году
10.02.2017
Французские страдания от истории с российскими "Мистралями"
20.10.2016
Польша выбрала H-225 «Каракал» в обмен на отказ Франции от поставки России ДВКД «Мистраль» – бывший президент Польши
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.02 22:31
  • 73
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 08.02 22:04
  • 2
Линейку поршневых двигателей для дронов создадут в России
  • 08.02 21:08
  • 8
Калининградский синдром
  • 08.02 21:05
  • 1
Зеленский пообещал полярникам свой украинский ледокол
  • 08.02 20:31
  • 17
Разработчик сообщил, что зенитный комплекс "Деривация-ПВО" можно заряжать во время боя
  • 08.02 17:06
  • 24
«МиГ» приступил к созданию нового скоростного высотного истребителя
  • 08.02 15:56
  • 2
Переоснастят Су-57? Эксперт допустил отсрочку создания МиГ-41
  • 08.02 15:36
  • 2
Как реагировать на усиление активности ВМС США и стран НАТО в Черном море
  • 08.02 14:12
  • 1
На Кубань поступили новейшие зенитно-ракетные комплексы "Верба"
  • 08.02 14:01
  • 1
Не сгореть у Солнца: ученые помогут приблизиться к звезде
  • 08.02 11:08
  • 3
В России не нашлось двигателей для ударных беспилотников
  • 08.02 10:51
  • 1
Современные речные операции
  • 08.02 08:24
  • 1
Филиппины заказали израильские катера типа Shaldag Mk V с ракетным вооружением
  • 08.02 02:56
  • 36
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 08.02 02:25
  • 24
Флот получит универсальную «мухобойку»