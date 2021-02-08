Американцы ищут дальнобойную замену ракете Hellfire

Армия США ищет новые дальнобойные ракеты для ударных вертолётов. Вчера, 6 февраля, портал flightglobal.com сообщил о том, что Минобороны США уведомило промышленность о запланированных на 2022 год стрельбах в рамках программы LRPM, в ходе которых будет выбран преемник для ракеты AGM-114 Hellfire.

Американская армия уже начала закупки ракет израильских ракет Spike, способных поражать цели на расстоянии порядка 30 км (AGM-114 Hellfire имеет заявленную дальность около 8 км). При этом Минобороны США называет эти закупки временным решением до проведения финального тендера на новые дальнобойные ракеты.

Пуск ракеты Spike NLOS с вертолёта UH-60 Black Hawk Источник изображения: flightglobal.com

Основным носителем новых ракет называют вертолёт AH-64 Apache, к концу текущего десятилетия его начнёт сменять перспективная винтокрылая машина, разрабатываемая в рамках тендера FARA. Основной критерий, выдвигаемый к новым ракетам в армии США, — возможность уничтожать системы ПВО типа российской системы «Панцирь», не входя в зону поражения.