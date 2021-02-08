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ТАСС

Рогозин сообщил, что работы по реконструкции стартового стола под "Союз-5" начнутся летом

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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

Как уточнил глава Роскосмоса, ракета полетит вовремя

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Строительные работы на стартовом комплексе, который будет предназначен для запусков ракет-носителей "Союз-5" на Байконуре, стартуют летом. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Весной закончится проектирование реконструкции стартового стола на Байконуре и летом начнутся работы", - написал Рогозин в ответ на один из комментариев по "Союзу-5" на своей странице в Twitter.

Как отметил глава Роскосмоса, ракета полетит вовремя, уточнив, что летные испытания начнутся через 2,5 года.

В 2018 году был подписан протокол о внесении изменений в соглашение правительств Казахстана и России о создании на Байконуре комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года. Он определяет обязанности сторон по проекту, вывод из аренды и передачу казахстанской стороне объектов наземной космической инфраструктуры комплекса "Зенит-М" для модернизации.

Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры путем модернизации КРК "Зенит-М". Россия разрабатывает ракеты-носители "Союз-5" и "Союз-6", которые планирует запускать оттуда. Первый старт запланирован на четвертый квартал 2023 года. Стартовый комплекс получит название "Назарбаевский старт".

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Байконур
Союз-5 РН
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