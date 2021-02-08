Boston Dynamics выпустила ролик о том, как робопес Spot наслаждается жизнью

Spot

Boston Dynamics, принадлежащая ныне корейскому автогиганту Hyundai, продолжает удивлять все новыми возможностями своих роботов. Компанию знаменитому человекоподобному Atlas уже давно составляет четвероногий робопес Spot, возможности которого значительно возросли благодаря добавлению роботизированной руки.

С ее помощью Spot может выполнять работы по саду, пользоваться выключателями и водопроводными кранами. При этом движения руки-манипулятора и других частей тела автоматически координируются между собой, что упрощает выполнение задач и расширяет границы рабочего пространства. Одно из последних забавных достижений Spot – умение скакать через скакалку с помощью двух других роботов, не делая ошибок.

Как сообщают в Boston Dynamics, возросшие возможности Spot – результат обновленного интерфейса прикладного программирования (API) для работы с манипуляторами, который поддерживает автономность и пользовательские приложения. Совсем скоро пользователи получат новый планшет для контроля удаленных операций. Отдельные экземпляры Spot уже поступают в продажу по цене 74500 долларов без расширенной гарантии и дополнительной батареи.