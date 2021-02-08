Кислинг: без налога на углерод биотопливо не может конкурировать с нефтяным авиакеросином

Массовое производство биотоплива для авиации является менее экономически эффективным по сравнению с выпуском авиационного керосина из нефти. Поэтому без введения налога на углерод оно не способно конкурировать с традиционным реактивным топливом, сказал профессор химической инженерии и биоинженерии в Калифорнийском университете в Беркли, заместитель директора лаборатории биологических наук в Национальной лаборатории Лоуренса Беркли главный исполнительный директор Объединенного института биоэнергетики Джей Д. Кислинг в интервью "Глобальной энергии".

"Топливо для реактивных двигателей, получаемое из нефти, очень дешевое, - отметил Джей Д. Кислинг. - Если страны установят правила, требующие использования углеродно-нейтральных видов топлива или углеродные налоги на авиакеросин, то это должно стать отличной мотивацией для разработки биореактивных видов топлива. Мы знаем, что их можно производить, проблема заключается в экономике".

Аналогичное мнение высказал Директор Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН Дмитрий Лось.

"Стоимость такого биокеросина по-прежнему остается высокой, - сказал Дмитрий Лось. - Производство биотоплива на данный момент - это политическая воля, а не экономический феномен. Авиакеросин хорошо очищен и мало чадит в атмосферу в отличие, скажем, от угольных электростанций".

Другой не менее важной проблемой является соответствие реактивного биотоплива жестким техническим стандартам.

"Авиакеросин строго регулируется. Он должно иметь высокую плотность энергии, чтобы самолеты могли летать как на биотопливе, так и на авиакеросине на нефтяной основе, - пояснил Джей Д. Кислинг. - Кроме того, биореактивное топливо должно быть жидким при очень низких температурах".

Д.Лось добавил, что еще одной проблемой производства биотоплива может стать его высокая энергозатратность.

"Считается, что живые растения и микроводоросли способны усвоить примерно то же количество СО2, которое выделилось при сжигании биотоплива, полученного из них; и поэтому биотопливо "экологичнее", - отметил Дмитрий Лось. - Но если учесть то количество энергии, которое потрачено на производство этого биотоплива и количество выпущенного при этом в атмосферу СО2, то эффект от этого предприятия будет весьма сомнительным".

Биотопливо может производится из абсолютно разных источников биомассы. По мнению Джей Д. Кислинга, оптимальным может стать топливо, производимое из растительных компонентов, например, сахаров. Оно будет наиболее углеродно-нейтральным.

Д.Лось считает более эффективным будет производство биотоплива из морских водорослей, так как это позволит решить проблему нехватки земельных или ирригационных ресурсов при массовом переходе на биотопливо вместо ископаемого.

"Ресурсной базы для такого перехода достаточно, особенно если использовать для производства биотоплива микроводоросли. Биотопливо первого поколения, получаемое из сельскохозяйственных растений, имело проблемы, связанные с ограничением площади посевов и сокращением сельхозугодий для питания, - пояснил Дмитрий Лось. - Сейчас уже в ходу биотопливо третьего поколения (природные микроорганизмы) и четвертого поколения (генно-инженерные микроорганизмы). Это технологии закрытого циклического типа, которые могут воспроизводиться бесконечно долгое время. По крайней мере, до тех пор, пока над Землей светит Солнце и воспроизводится процесс фотосинтеза - поглощение организмами СО2 и синтез из него биомассы за счет световой энергии. Так утилизируется весь СО2, образующийся на планете за счет деятельности человека и всех прочих организмов".

Кроме того, проблему нехватки ресурсов можно решить за счет использования в производстве биотоплива органических отходов, добавил Дж.Кислинг.

Д.Лось, в свою очередь отметил, что развитие производства биотоплива как раз и пойдет по пути сокращения использования площадей под высев агрокультурных растений для получения биотоплива, преимущественное использование управляемых фотобиореакторов и микроводорослей вместо растений.

Между тем на прошлой неделе американская аэрокосмическая корпорация Boeing заявила, что к 2030 году начнет выпускать самолеты для регулярных рейсов, способные летать на стопроцентном биотопливе.

Ассоциация "Глобальная энергия"

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С 2003 года Ассоциация вручает ежегодно международную энергетическую премию "Глобальная энергия". За 17 лет лауреатами премии стали 42 ученых из 15 стран: Австралии, Австрии, Великобритании, Греции, Дании, Исландии, Италии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швейцарии, Швеции и Японии. В прошлом году премиальный фонд составил 39 млн рублей.