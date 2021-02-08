Кислинг: без налога на углерод биотопливо не может конкурировать с нефтяным авиакеросином

Массовое производство биотоплива для авиации является менее экономически эффективным по сравнению с выпуском авиационного керосина из нефти. Поэтому без введения налога на углерод оно не способно конкурировать с традиционным реактивным топливом, сказал профессор химической инженерии и биоинженерии в Калифорнийском университете в Беркли, заместитель директора лаборатории биологических наук в Национальной лаборатории Лоуренса Беркли главный исполнительный директор Объединенного института биоэнергетики Джей Д. Кислинг в интервью "Глобальной энергии".
Аналогичное мнение высказал Директор Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН Дмитрий Лось.
Другой не менее важной проблемой является соответствие реактивного биотоплива жестким техническим стандартам.
Д.Лось добавил, что еще одной проблемой производства биотоплива может стать его высокая энергозатратность.
Биотопливо может производится из абсолютно разных источников биомассы. По мнению Джей Д. Кислинга, оптимальным может стать топливо, производимое из растительных компонентов, например, сахаров. Оно будет наиболее углеродно-нейтральным.
Д.Лось считает более эффективным будет производство биотоплива из морских водорослей, так как это позволит решить проблему нехватки земельных или ирригационных ресурсов при массовом переходе на биотопливо вместо ископаемого.
Кроме того, проблему нехватки ресурсов можно решить за счет использования в производстве биотоплива органических отходов, добавил Дж.Кислинг.
Д.Лось, в свою очередь отметил, что развитие производства биотоплива как раз и пойдет по пути сокращения использования площадей под высев агрокультурных растений для получения биотоплива, преимущественное использование управляемых фотобиореакторов и микроводорослей вместо растений.
Между тем на прошлой неделе американская аэрокосмическая корпорация Boeing заявила, что к 2030 году начнет выпускать самолеты для регулярных рейсов, способные летать на стопроцентном биотопливе.
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