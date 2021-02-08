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WarSpot

Турция запустила производство тяжёлых ударных дронов

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Источник изображения: warspot.ru

Турецкая армия вскоре получит первые тяжёлые ударные дроны. Вчера, 6 февраля, информационное агентство CNN сообщило о том, что компания Baykar начала серийный выпуск беспилотников Akıncı.

По словам Сельджука Байрактара, руководителя компании Baykar, Akıncı уже пошёл в серийное производство. В скором времени первые образцы поступят на испытания заказчику — Минобороны Турции, после чего новый беспилотник может быть принят на вооружение.

Сюжет телеканала CNN о беспилотнике Akıncı

Akıncı сможет находиться в воздухе до 24 часов, будет иметь максимальную высоту полёта 12 км и радиус действия 250 км. Максимальная скорость полёта беспилотника составит 463 км/ч. Вес полезной нагрузки составит 1350 кг (450 внутренней и 900 — навесной нагрузки). Одной из главных особенностей Akıncı является возможность вооружения боеприпасами, которые применяются в обычной авиации. Речь идёт о различных типах ракетного и бомбового вооружения, в том числе турецких дальнобойных крылатых ракетах SOM, способных уничтожать цели на расстоянии 250 км и построенных с использованием стелс-технологий. Эта ракета общей массой в 600 кг несёт более 200 кг взрывчатки.

Ранее этот беспилотник презентовался как один из первых проектов совместного предприятия Black Sea Shield, созданного украинской госкомпанией «Укрспецэкспорт», входящей в состав «Укроборонпрома», и турецким предприятием Baykar Defence.

Характеристики дрона Akıncı

Источник изображения: defence-ua.com

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Страны
Турция
Украина
Компании
Укроборонпром
Укрспецэкспорт
Проекты
БПЛА
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