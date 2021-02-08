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Интерфакс-АВН

ЗРПК "Панцирь" на учении отразил атаку дронов на позиции С-400 в Крыму

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Сухопутный ЗРПК «Панцирь-С1»
Сухопутный ЗРПК «Панцирь-С1».
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Москва. 7 февраля. ИНТЕРФАКС - Боевые расчёты зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С1" в ходе учения отразили атаку беспилотников на позиции С-400 в Крыму, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"По замыслу плановой тренировки условный противник применил для атаки позиций зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" беспилотные летательные аппараты. В ходе учения расчёты комплекса "Панцирь-С1" обнаружили, идентифицировали и уничтожили воздушные цели на безопасном расстоянии", - заявили в пресс-службе.

Там отметили, что цели и их характеристики были сымитированы электронным способом.

"Военнослужащие успешно выполнили поставленную задачу, уложившись в норматив выполнения алгоритма действий при отражении средств воздушного нападения условного противника", - сказали в пресс-службе.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
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