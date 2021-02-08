Войти
Военно-промышленный курьер

Именем «Вице-адмирала Буриличева» назовут океанографическое судно

375
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Герой России, подводник, пятнадцать лет возглавлявший Главное управление глубоководных исследований Минобороны РФ Алексей Буриличев оставил службу без приказа и против своего желания: в 62 года скончался от последствий коронавируса в военном госпитале имени Бурденко 25 ноября прошлого года.

На ветеранском сайте «Содружестве ветеранов-подводников Гаджиево» оповестили о предстоящей в Выборге закладке нового судна в память об Алексее Буриличеве. 

5 февраля на Выборгский судостроительный завод прибыли главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов, замглавкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин, исполняющий должность начальника ГУГИ Минобороны РФ контр-адмирал Александр Коновалов, другие официальные лица, а также жена и дочь Алексея Витальевича Буриличева.

Прибывших встречал генеральный директор верфи Александр Соловьев, баннер с портретом А.В. Буриличева и рисунок-эскиз будущего судна. По словам главкома ВМФ адмирала Евменова, это будет высоко современное техническое средство, оснащенное всем необходимым для проведения исследований и специальных работ в дальней морской и океанских зонах. Других сведений и технических деталей о заложенном судне публично не сообщалось.

По данным РГ, новое судно на верфи в Выборге будут строить по проекту 22011 Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Выборгский СЗ
Минoбороны РФ
ЦМКБ "Алмаз"
Похожие новости
08.02.2021
"Вице-адмирал Буриличев" продолжит службу в военной океанографии
27.07.2020
Заложен пограничный сторожевой корабль ледового класса «Пурга» проекта 23550
12.07.2017
Интервью с генеральным директором ПАО "СЗ "Северная верфь" Игорем Пономаревым
26.09.2016
"Премьер" готовится к взлету
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.02 22:31
  • 73
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 08.02 22:04
  • 2
Линейку поршневых двигателей для дронов создадут в России
  • 08.02 21:08
  • 8
Калининградский синдром
  • 08.02 21:05
  • 1
Зеленский пообещал полярникам свой украинский ледокол
  • 08.02 20:31
  • 17
Разработчик сообщил, что зенитный комплекс "Деривация-ПВО" можно заряжать во время боя
  • 08.02 17:06
  • 24
«МиГ» приступил к созданию нового скоростного высотного истребителя
  • 08.02 15:56
  • 2
Переоснастят Су-57? Эксперт допустил отсрочку создания МиГ-41
  • 08.02 15:36
  • 2
Как реагировать на усиление активности ВМС США и стран НАТО в Черном море
  • 08.02 14:12
  • 1
На Кубань поступили новейшие зенитно-ракетные комплексы "Верба"
  • 08.02 14:01
  • 1
Не сгореть у Солнца: ученые помогут приблизиться к звезде
  • 08.02 11:08
  • 3
В России не нашлось двигателей для ударных беспилотников
  • 08.02 10:51
  • 1
Современные речные операции
  • 08.02 08:24
  • 1
Филиппины заказали израильские катера типа Shaldag Mk V с ракетным вооружением
  • 08.02 02:56
  • 36
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 08.02 02:25
  • 24
Флот получит универсальную «мухобойку»