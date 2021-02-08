Именем «Вице-адмирала Буриличева» назовут океанографическое судно

Герой России, подводник, пятнадцать лет возглавлявший Главное управление глубоководных исследований Минобороны РФ Алексей Буриличев оставил службу без приказа и против своего желания: в 62 года скончался от последствий коронавируса в военном госпитале имени Бурденко 25 ноября прошлого года.

На ветеранском сайте «Содружестве ветеранов-подводников Гаджиево» оповестили о предстоящей в Выборге закладке нового судна в память об Алексее Буриличеве.

5 февраля на Выборгский судостроительный завод прибыли главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов, замглавкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин, исполняющий должность начальника ГУГИ Минобороны РФ контр-адмирал Александр Коновалов, другие официальные лица, а также жена и дочь Алексея Витальевича Буриличева.

Прибывших встречал генеральный директор верфи Александр Соловьев, баннер с портретом А.В. Буриличева и рисунок-эскиз будущего судна. По словам главкома ВМФ адмирала Евменова, это будет высоко современное техническое средство, оснащенное всем необходимым для проведения исследований и специальных работ в дальней морской и океанских зонах. Других сведений и технических деталей о заложенном судне публично не сообщалось.

По данным РГ, новое судно на верфи в Выборге будут строить по проекту 22011 Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз».