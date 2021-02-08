Минобороны показало полет бомбардировщика из ядерной триады

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало на своем ютьюб-канале видео учебного полета стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС.

Отмечается, что летно-тактическое учение прошло в Амурской области.

"Летчики выполнили воздушное патрулирование в заданном районе, полеты по маршруту в сложных метеоусловиях", — уточнили в ведомстве.

Бомбардировщики Ту-95МС — воздушный компонент ядерной триады России. Они способны нести стратегические авиационные крылатые ракеты большой дальности и поражать цели в глубоком тылу континентальных театров военных действий.