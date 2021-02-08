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РИА Новости

Минобороны показало полет бомбардировщика из ядерной триады

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МОСКВА, 7 фев РИА Новости. Министерство обороны опубликовало на своем ютьюб-канале видео учебного полета стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС.

Отмечается, что летно-тактическое учение прошло в Амурской области.

"Летчики выполнили воздушное патрулирование в заданном районе, полеты по маршруту в сложных метеоусловиях", — уточнили в ведомстве.

Бомбардировщики Ту-95МС — воздушный компонент ядерной триады России. Они способны нести стратегические авиационные крылатые ракеты большой дальности и поражать цели в глубоком тылу континентальных театров военных действий. 

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Страны
Россия
Продукция
Ту-95
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
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