Филиппины заказали израильские катера типа Shaldag Mk V с ракетным вооружением

Как сообщили 1 февраля 2021 года филиппинские СМИ, министерство национальной обороны Филиппин выдало контракты израильским компаниям Israel Shipyards и Rafael Advanced Systems в рамках программы Fast Attack Intervention Craft-Missile (FAIC-M) на постройку для военно-морских сил Филиппин восьми быстроходных сторожевых катеров типа Shaldag Mk V, четыре из которых должны быть оснащены управляемым ракетным вооружением.

Быстроходный сторожевой катер типа Shaldag Mk V береговой охраны Азербайджана (с) Israel Shipyards

Приобретение является межправительственным соглашением с управлением международного оборонного сотрудничества министерства обороны Израиля (СИБАТ). В рамках этого соглашения израильская судостроительная компания Israel Shipyards (Хайфа) получила контракт на сумму 127,9 млн долл на строительство для ВМС Филиппин восьми быстроходных сторожевых катеров типа Shaldag Mk V, а компания Rafael Advanced Systems - контракт на 79,38 млн долл на поставку и интеграцию на четыре из этих катеров корабельного ракетного комплекса Rafael MLS NLOS с управляемыми ракетами Rafael Spike-NLOS с дальностью стрельбы до 25 км.

Поставка первых катеров Филиппинам намечена на 2022 год. ВМС Филиппин выбрали израильские катера типа Shaldag Mk V в рамках своей программы FAIC-M еще в 2017 году, но тендерные процедуры и предконтрактные переговоры растянулись на несколько лет.

Филиппины стали вторым заказчиком у Israel Shipyards катеров модификации Shaldag Mk V после береговой охраны Азербайджана, получившей в 2014-2015 годах шесть катеров, собранных в Центре строительства и ремонта судов береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана в бакинском поселке Тюркан.

Shaldag Mk V яыляются наиболее крупными в семействе разработанных и строящихся Israel Shipyards катеров типа Shaldag. Цельноалюминиевый катер Shaldag Mk V имеет полное водоизмещение около 95 тонн, длину 32,65 м, ширину 6,2 м, скорость хода 40 узлов и более, дальность плавания 1000 миль на 12 уз.

Штатным вооружением катеров типа Shaldag Mk V является одна дистанционно управляемая артиллерийская установка Rafael Typhoon калибра 23-30 мм. Азербайджанские катера типа Shaldag Mk V вооружены одной установкой Rafael Typhoon с 23-мм пушкой 2А14М, двумя 12,7-мм дистанционно управляемыми пулеметными установками Rafael Mini-Typhoon и четырехзарядной пусковой установкой ракетного комплекса Rafael MLS ER с ПТУР Rafael Spike-ER. Филиппинские катера получат установку Rafael Typhoon с 25-мм или 30-мм пушкой Bushmaster, а также, как уже было сказано, пусковой установкой ракетного комплекса Rafael MLS NLOS с более тяжелыми и дальнобойными управляемыми ракетами Rafael Spike-NLOS.

Представлявшаяся Israel Shipyards модель быстроходного сторожевого катера типа Shaldag Mk V в предполагаемом исполнении для ВМС Филиппин (с) Shephard