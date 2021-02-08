The Drive (США): Россия впервые после окончания холодной войны проектирует абсолютно новую ракету «воздух-воздух» малой дальности

Издание The Drive заинтриговано: впервые с конца холодной войны у РФ может появиться новая ракета «воздух-воздух» малой дальности. Конструкторское бюро «Вымпел» заявило, что ведет такую работу совместно с другими институтами. Изделие называется 300М. Будем надеяться, что буква М здесь и вправду значит — «модернизированный» вариант. такие ракеты нужны для борьбы с вражескими беспилотниками, да и сражения за господство в воздухе никто не отменял.

Российские ВВС в воздушном бою полагаются в основном на ракеты, созданные десятки лет назад. Но не исключено, что их ждут, наконец, перемены.

Ведущий российский разработчик ракет воздушного боя рассказал, что работает над созданием совершенно нового типа ракеты "воздух-воздух" малой дальности. Эта ракета будет разрабатываться на базе предыдущих образцов, которые имеют характеристики, не уступающие американской ракете AIM-9X "Сайдвиндер" и европейской AIM-132 "Эсрэм".

Это сообщение появилось в очередном номере ведомственного журнала ракетного КБ "Вымпел". Эта московская фирма спроектировала почти все российские ракеты воздушного боя, начиная с малой дальности и кончая большой. Она входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Эта статья, где говорится о достижениях компании в 2020 году, вчера была перепечатана на сайте московского Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), который занимается вопросами военной промышленности и торговли оружием. В своей публикации "Вымпел" подтвердил, что проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию изделия 300М. Изделием в России называют почти все находящиеся в разработке образцы ракетного оружия, а буква "М" означает "модернизированный".

"В этом году проводился целый ряд НИОКР в рамках фонда перспективного развития с целью создания научно-технического задела для будущих разработок в рамках гособоронзаказа, а также повышения экспортного потенциала поставляемых Обществом изделий, - говорится в статье. - К основным новым работам в рамках фонда перспективного развития стоит отнести работы по формированию облика перспективного изделия 300М, исследования баллистических характеристик изделий с комбинированными двигательными установками, а также экспериментальные оценки влияния изменений антенных решеток на основные характеристики радиолокационных головок самонаведения". Следует отметить, что это три разные программы, и комбинированные двигательные установки и радиолокационные головки самонаведения никакого отношения к изделию 300М не имеют.

В статье также отмечается, что "Вымпел" работает над этими проектами вместе с другими "научно-исследовательскими организациями промышленности", а также с Московским государственным техническим университетом им. Баумана, который назван старейшим и крупнейшим техническим вузом России.

Наименование изделия отличается новизной, но здесь налицо явная преемственность и продолжение программы по созданию современной ракеты воздушного боя малой дальности, обозначенной как изделие 300.

Когда в 1983 году на вооружение советских ВВС поступила ракета Р-73, она уже очень скоро показала себя как весьма эффективное средство малой дальности для воздушного боя. Имея всеракурсную инфракрасную головку самонаведения (ГСН), расширенный диапазон углов целеуказания, управление вектором тяги, а также благодаря установке прицела на шлеме летчика, эта ракета стала непосредственной и явной угрозой, а ее схема оказала большое влияние на конструкторскую мысль. Даже после распада Советского Союза Р-73 производили тысячами, причем почти исключительно на экспорт, в том числе, для Китая и Индии. Эта ракета применялась в боях во многих странах, а в марте 2008 года в небе над Абхазией ею с российского МиГ-29 был сбит грузинский БПЛА израильского производства "Гермес 450".

Но российские военные уже давно ищут замену Р-73, которая растеряла свои преимущества с появлением американской ракеты AIM-9X "Сайдвиндер" производства "Рэйтеон", европейской "Эсрам", созданной консорциумом MBDA, и других образцов.

Наконец, Р-73 получила преемницу в виде Р-74М КБ "Вымпел", разработка которой началась в середине 1980-х годов, хотя на вооружение она начала поступать только в 2012 году. Р-73 и Р-74М почти идентичны. Р-74М отличает новая двухдиапазонная инфракрасная ГСН. Это увеличивает дальность и расширяет возможности обстрела целей с большими бортовыми углами. Таким образом, у самолета противника остается меньше шансов уйти от ракеты в воздушном бою с его резкими поворотами. Но программа по созданию Р-74М столкнулась с трудностями после российской аннексии украинского Крыма в 2014 году, после которой Москва начала поддерживать сепаратистов на востоке Украины. Украинская компания "Арсенал", поставлявшая головки самонаведения для Р-74М, отказалась от сотрудничества с "Вымпелом". Несмотря на попытки наладить производство этих ГСН на российском предприятии, сделать это, по всей видимости, не удалось.

Тогда вместо Р-74М Россия переключила внимание на ракету К-74М2 (литера К означает, что ракета находится на стадии разработки), которую можно разместить внутри истребителя нового поколения Су-57. Эта ракета более компактна и помещается в отсек вооружения. Важный момент заключается в том, что у нее ГСН производства российской компании АОМЗ "Азов" и ракетный двигатель с увеличенным временем работы, что повышает дальность ракеты. К-74М2 может также работать в режиме захвата цели после пуска, что необходимо при запуске из внутреннего отсека. Ракета начинает полет с инерциальным наведением, а уже потом осуществляет захват цели.

Пока в работе по замене Р-73 Россия уделяет основное внимание дальнейшей эволюции этой ракеты, не пытаясь создавать принципиально новую конструкцию. А вот проектирование изделия 300 планировалось начать с чистого листа, и поступающая из "Вымпела" информация убедительно показывает, что КБ вернулось к этой разработке в пересмотренном виде.

"Вымпел" пока не делится подробной информацией о новом изделии 300М. Но если говорить об изделии 300, то оно должно было получить новую тепловизионную ГСН, позволяющую обнаруживать и захватывать цели на удалении вдвое большем, чем это может делать Р-73. Исходя из данных, находящихся в открытом доступе, можно сказать, что максимальная дальность ГСН Р-73 от 10 до 12 километров, а у изделия 300М - 20-24 километра. Тепловизионные ГСН сегодня регулярно используются в западных ракетах с инфракрасным наведением, потому что они лучше защищены от радиоэлектронного подавления, а также имеют другие преимущества. У изделия 300 должен был появиться более мощный двухимпульсный твердотопливный двигатель и цельноповоротное сопло для управления вектором тяги вместо лопастей, как у Р-73.

То, что нам известно о внешнем виде ракеты, мы почерпнули в основном из неофициальных рисунков. Она довольно тонкая и изящная, с крестовидными хвостовыми стабилизаторами. У украинского КБ "Луч" есть похожая ракета, в основу которой положена конструкция изделия 300, но на корпусе имеются длинные и узкие крестовидные крылья.

Разработка новой российской ракеты воздушного боя малой дальности начата весьма своевременно, потому что Р-73 уже устарела, а российская оборонная промышленность производит весьма ограниченное количество оружия такого класса. Производственная версия изделия 300М, скорее всего, должна будет подходить по размерам для внутреннего размещения в Су-57, а возможно, и в ударном БПЛА "Охотник". В предыдущей статье вы могли прочитать, что в прошлом году впервые были проведены летные испытания "Охотника" с ракетами "воздух-воздух". Россия надеется принять этот боевой дрон на вооружение уже в 2024 году.

Конечно, новой ракетой "воздух-воздух" малой дальности могут также оснастить имеющиеся на вооружении в российской армии истребители, и она наверняка станет популярной в качестве экспортного товара, продолжив успех Р-73, но в то же время, обладая намного более совершенными характеристиками, чем у аналогов противника из этой категории. Россия продолжает поиск зарубежных покупателей для своего Су-57, и поэтому наличие у него ракет воздушного боя малой дальности нового поколения даст ему серьезные преимущества при продаже, особенно в связи с тем, что на рынке уже имеются новые средства средней и большой дальности.

Не менее важен вопрос о предельных сроках хранения имеющихся ракет класса "воздух-воздух" малой дальности. Непонятно, сколько единиц Р-74М уже изготовлено, но что касается К-74М2, то скорее всего их серийное производство пока не налажено. Ракет Р-73 на складах намного больше, но многие из них лежат там уже очень давно, и могут быть непригодны к использованию. По имеющейся информации, до начала 1990-х ежегодно производилось 6 000 единиц Р-73, но после 1992 года почти все производство было перенацелено на экспорт. Мы не знаем точно сроки хранения Р-73, но согласно неподтвержденной информации, они могут составлять около восьми лет. Однако этот срок очень сильно сокращается, если ракету уже размещали на самолете. Для сравнения: более современная ракета AIM-9X Block I имеет проектный срок хранения 20 лет.

Непонятно, в каком состоянии находятся оставшиеся в российском арсенале Р-73. Возможно, хранили их бережно и аккуратно, и поэтому срок эксплуатации этих ракет можно продлить, если их "полетное время" было сведено к минимуму. Но даже в этом случае Россия срочно нуждается в ракете воздушного боя малой дальности нового поколения, так как ей не удалось создать по-настоящему современную отечественную ГСН для промежуточного варианта Р-74М.

Пока более точных сведений об изделии 300М нет. Но очень важно, что изготовитель громко заявил о его существовании. А имеющаяся информация указывает на то, что Россия близка к созданию совершенно новой ракеты класса "воздух-воздух" малой дальности.

Томас Ньюдик (THOMAS NEWDICK)