«Посейдон» в помощь: начинаются испытания стратегического оружия РФ

В этом году на финишную прямую выйдут подводный беспилотник и новейшая ракета

В 2021 году по меньшей мере две перспективные отечественные системы вооружений выйдут на финишную прямую — начало испытаний. По словам источников «Известий» в Минобороны, тестировать будут тяжелую ракету «Сармат» и беспилотный подводный комплекс «Посейдон». Они входят в перечень разработок, не имеющих аналогов, так их анонсировал в марте 2018 года российский президент в послании Федеральному собрании. Принятие на вооружение новых систем обеспечит безопасность России от любых потенциальных угроз. На какой стадии готовности они сейчас находятся, разбирался военный эксперт Дмитрий Корнев.

На разных стадиях

Сейчас уже можно сказать, что работы по созданию авиационного гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» начались задолго до 2018-го. Идея совместить возможности самолета-носителя типа МиГ-31 и баллистической ракеты комплекса «Искандер» возникла, вероятно, в 1990–2000-е годы, а в середине 2010-х стала воплощаться в реальность.

Истребитель МиГ-31 с ракетой 9-С-7760 «Кинжал» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Ракета 9-С-7760 («Кинжал») обеспечивает высокоточное поражение неподвижных или даже малоподвижных целей ядерной или обычной боевой частью. Она управляется на всей траектории полета и, соответственно, может совершать маневры и корректировать направление по данным системы самонаведения. Комплекс «Кинжал» способен стать уникальным противоавианосным оружием. С 1 декабря 2017-го его поставили на опытно-боевое дежурство на одном из аэродромов Южного военного округа. С 2018 года были начаты эксплуатационные испытания комплекса, а сейчас ведется подготовка к развертыванию его носителей на Мурманском полуострове, а затем, возможно, и на Дальнем Востоке.

Одной из сенсационных новинок, представленных в марте 2018 года, стала ядерная крылатая ракета «Буревестник». Из-за технологической уникальности она сейчас остается, наверное, наиболее секретной — о работах по ней в открытых источниках нет никакой информации. В западных изданиях сообщалось, что было выполнено несколько испытательных пусков прототипов изделия. Вероятно, до создания собственно системы вооружений пока еще далеко.

Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Беспилотный подводный аппарат «Посейдон» также был впервые публично представлен 1 марта 2018 года. Сейчас можно сказать, что для этой многоцелевой системы завершается постройка опытно-экспериментального носителя «Белгород», который в 2021 году выйдет на испытания. Также, вероятно, в 2021 году будет спущен на воду для последующей достройки головной подводный корабль-носитель комплекса «Посейдон» — «Хабаровск». А следом за ним, скорее всего, начнется строительство серии из нескольких аналогичных лодок-носителей, чтобы обеспечить ими Северный и Тихоокеанский флоты.

С гиперзвуковой скоростью

Гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон» осенью 2020 года успешно начали программу государственных испытаний пусками с фрегата «Адмирал Горшков» проекта 22350. Испытания будут завершены в этом году пусками с АПЛ проекта 885 «Ясень». После этого с 2023 года они станут поступать на вооружение кораблей и подводных лодок отечественного ВМФ. В первую очередь «Цирконами» оснастят океанские фрегаты проекта 22350, модернизированные тяжелые атомные ракетные крейсера проекта 11442М, а также субмарины проекта 885М «Ясень-М». Отразить атаку «Циркона» современным средствам противовоздушной обороны будет крайне тяжело, поэтому ракетная система в разы повысит боевые возможности ВМФ.

Межконтинентальный ракетный комплекс «Авангард» с гиперзвуковым боевым блоком 15Ю71 в 2019 году был принят на вооружение РВСН. В декабре того же года ведется развертывание первого полка с шестью пусковыми установками в Оренбургской ракетной дивизии. До 2027-го планируется развернуть два полка с 12 ракетами УР-100НУТТХ этого комплекса. Каждое такое изделие несет один управляемый гиперзвуковой боевой блок.

Первый запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

А вот межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-28 «Сармат» может нести несколько управляемых боевых блоков (от трех до пяти), аналогичных тем, что имеются у «Авангарда». Работы по «Сармату» в 2021 году должны выйти на стадию летных испытаний. Эта МБР создается для замены межконтинентальной ракеты тяжелого класса РС-20В «Воевода», которые базируются в двух дивизиях РВСН. Ожидается, что начиная с 2022–2023 годов «Сарматы» начнут заменять в шахтах «Воеводы» в ракетной дивизии в Ужуре. Каждое такое изделие может нести гиперзвуковые боевые блоки или не менее 10 обычных боеголовок с комплексом средств преодоления ПРО.

Еще одна необычная система, впервые показанная в марте 2018 года, — лазерный комплекс «Пересвет». Тогда многие эксперты гадали, для чего он предназначен. Сейчас уже известно, что его основная задача — обеспечение развертывания мобильных стратегических ракетных комплексов в угрожаемый период времени за счет засветки и нарушения работы средств космической и авиационной разведки потенциального противника. Комплекс уже создан, и кроме того, завершено его развертывание на нескольких базах РВСН в порядке опытной эксплуатации. В случае, если эффективность работы «Пересвета» будет подтверждена, вполне вероятно его развертывание везде, где нужно «закрыться» от средств космической разведки и наблюдения.

Дмитрий Корнев