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Военно-промышленный курьер

Зеленский пообещал полярникам свой украинский ледокол

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент Украины Владимир Зеленский вручил госнаграды выдающимся украинским полярникам за их вклад в осуществление научной деятельности в Антарктике и по случаю 25-летия украинской антарктической станции «Академик Вернадский».

Зеленский напомнил, что в свое время Великобритания передала Украине свою исследовательскую станцию «Фарадей», и поблагодарил присутствующую на мероприятии посла Британии Мелинду Симмонс «за этот дружественный шаг, позволивший украинцам продолжить свою научную историю на Антарктиде».

«Это решение символизирует нашу реальную поддержку ученых уже независимой Украины. Хотя мы знаем, что украинские ученые работали в Антарктике задолго до этого - в составе советских миссий. Поэтому мы рады, что Великобритания сыграла роль в возвращении Украины в группу государств, изучающих этот континент. Антарктика имеет большое значение для планеты», - сказала в ответ дипломат.

Согласно информации пресс-службы, Владимир Зеленский поинтересовался, что государство может сделать, чтобы улучшить условия на станции, помочь полярникам развивать науку, делать качественные исследования, пишет Регнум.

Также полярники попросили президента Украины о собственном ледоколе, который помог бы проводить исследования без ограничений. Зеленский отметил, что государство сделает всё, чтобы украинская антарктическая станция имела свой ледокол и поставил задачу офису президента и кабинету министров вместе выработать решение, которое позволило бы решить этот вопрос.

Кроме того, начальник 25-й украинской антарктической экспедиции Юрий Отруба от имени всех полярников пригласил Зеленского стать первым президентом Украины, который посетит отечественную антарктическую станцию.

Станция является системой с собственной инфраструктурой, которая обеспечивает ее функционирование в течение всего года. Круглый год на станции работают от 11 до 13 полярников.

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Страны
Великобритания
Украина
Проекты
Арктика
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1 комментарий
№1
08.02.2021 21:05
Братья американцы могут подарить Украине ледокол.
У них два штуки есть,один еще,вроде как,может ходить по воде,второй они используют как поставщика запчастей для первого.
Так вот,второй могли бы уже и подарить.
Снять пропагандистский ролик в стиле допомога-перемога,рассказать украинцам как им браты американцы помогают и все такое.
А то,что тот ледокол уже не ходовой давно,так кто там будет потом разбираться?На Украине уже все СМИ какие надо и кого надо,никто украинцам об этом и не расскажет.
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