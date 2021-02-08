"Вице-адмирал Буриличев" продолжит службу в военной океанографии

Без моря он себя не мыслил. И друзья сделали так, чтобы разлука была недолгой, а память - навсегда. В субботу, 5 февраля, на Выборгском судостроительном заводе заложили новое исследовательское судно ВМФ России под названием "Вице-адмирал Буриличев".

Герой России, подводник, пятнадцать лет возглавлявший Главное управление глубоководных исследований Минобороны РФ Алексей Буриличев оставил службу без приказа и против своего желания: в 62 года скончался от последствий коронавируса в военном госпитале имени Бурденко 25 ноября прошлого года.

"Требовательный, умный, опытный, обязательный - с таким командиром хоть в огонь, хоть под воду, - написали о товарище и друге в "Содружестве ветеранов-подводников Гаджиево". - Он всегда стремился сам опробовать все новое, а потом учить подчиненных и спрашивать с них. Девизом его жизни был извечный командирский принцип: "Делай как я!".

На том же ветеранском сайте оповестили друзей-товарищей о предстоящей в Выборге закладке нового судна в память об Алексее Буриличеве. Первоначально хотели это сделать 4 февраля, но потом на день перенесли.

В субботу, 5 февраля, на Выборгский судостроительный завод прибыли главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов, замглавкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин, исполняющий должность начальника ГУГИ Минобороны РФ контр-адмирал Александр Коновалов, другие официальные лица, а также жена и дочь Алексея Витальевича Буриличева.

Прибывших встречал генеральный директор верфи Александр Соловьев, баннер с портретом А.В. Буриличева и рисунок-эскиз будущего судна. По словам главкома ВМФ адмирала Евменова, это будет высоко современное техническое средство, оснащенное всем необходимым для проведения исследований и специальных работ в дальней морской и океанских зонах. Других сведений и технических деталей о заложенном судне публично не сообщалось.

По данным "РГ", новое судно на верфи в Выборге будут строить по проекту 22011 Центрального морского конструкторского бюро "Алмаз".

Это КБ в Санкт-Петербурге широко известно. По его проектам построено более 26 тысяч боевых катеров, кораблей и судов гражданского назначения - для нашей страны и на экспорт. Но вот исследовательских судов океанского класса в "Алмазе", похоже, не проектировали. И совершенно точно, что в Выборге таких никогда прежде не строили. В этом смысле "Вице-адмирал Буриличев" - новая страница в истории выборгской верфи.

Досье "РГ"

На этот день в распоряжении Гидрографической службы ВМФ России всего одно исследовательское судно океанского класса - ОИС "Адмирал Владимирский". Он построено в 1975 году на верфи города Щецин (Польша), базировалось на Черноморском флоте, а с 1996-го приписано к Балтийскому. Еще пять ОИС, построенных по тому же проекту 852, свой срок отслужили и списаны. А команда "Адмирала Владимирского" в ознаменование 200-летия открытия Антарктиды российскими военными моряками совершила в 2019-2020 годах успешное трансантарктическое плавание, о чем "РГ" уже рассказывала.

Александр Емельяненков