Переоснастят Су-57? Эксперт допустил отсрочку создания МиГ-41

Самолет МиГ-31 во время учебно-тренировочных полетов в Мурманской области.

МОСКВА, 6 февраля/ Радио Sputnik. Россия в ближайшие два года не планирует заниматься созданием истребителя-перехватчика пятого поколения МиГ-41, такие сведения сообщает военный эксперт Петр Бутовский в американском журнале Aviation Week & Space Technology.

Перспективная разработка в будущем должна прийти на смену МиГ-31. По словам военного эксперта, МиГ-41 потребует больших вложений, которые в данный момент не предусмотрены в военном бюджете. Также он отметил, что об этом говорят не только финансовые затраты, но и последние тренды в российской авионике.

Бутовский предположил, что часть характеристик МиГ-41 перенесут на истребитель-перехватчик Су-57. Также его оснастят ракетой сверхдальнего действия "Изделие 810".

Кроме того, российские инженеры могут начать работу по продлению эксплуатации действующих МиГов вместо того, чтобы тратить время на создание нового истребителя-перехватчика.

Ранее сообщалось, что Россия планирует заменить МиГ-31 на новый самолет после 2030 года. Предполагается, что МиГ-41 будет сочетать в себе преимущества МиГ-25 и МиГ-31, вести борьбу против низкоорбитальных космических аппаратов противника.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в "Ростехе" рассказали, на какой этап вышел проект новейшего МиГ-41.