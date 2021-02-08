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Интерфакс-АВН

В Средиземное море вошел российский тральщик "Иван Антонов"

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Новейший корабль противоминной обороны "Иван Антонов"
Новейший корабль противоминной обороны "Иван Антонов".
Источник изображения: © Пресс-служба ВМФ

Стамбул. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Корабль противоминной обороны "Иван Антонов" в субботу вошел в акваторию Средиземного моря, сообщили стамбульские сайты, публикующие фотографии прохождения тральщика через пролив Босфор.

Ранее в пресс-службе Черноморского флота сообщили, что "корабль осуществляет переход в дальнюю морскую зону для пополнения постоянной оперативной группировки Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море".

Тральщик идет в сопровождении спасательного буксира "СБ-36" из состава отряда судов обеспечения Черноморского флота.

В штабе флота отметили, что экипаж тральщика "Иван Антонов" совершает переход из Севастополя в Средиземное море в рамках плановой ротации сил группировки ВМФ.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В её составе до 15 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщали ранее в пресс-службе Черноморского флота РФ.

Российские фрегаты, а также дизельные подводные лодки из состава постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море ранее неоднократно наносили удары "Калибрами" по боевикам в Сирии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Иван Антонов
Проекты
ЧФ
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