В Средиземное море вошел российский тральщик "Иван Антонов"

Стамбул. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Корабль противоминной обороны "Иван Антонов" в субботу вошел в акваторию Средиземного моря, сообщили стамбульские сайты, публикующие фотографии прохождения тральщика через пролив Босфор.

Ранее в пресс-службе Черноморского флота сообщили, что "корабль осуществляет переход в дальнюю морскую зону для пополнения постоянной оперативной группировки Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море".

Тральщик идет в сопровождении спасательного буксира "СБ-36" из состава отряда судов обеспечения Черноморского флота.

В штабе флота отметили, что экипаж тральщика "Иван Антонов" совершает переход из Севастополя в Средиземное море в рамках плановой ротации сил группировки ВМФ.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В её составе до 15 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщали ранее в пресс-службе Черноморского флота РФ.

Российские фрегаты, а также дизельные подводные лодки из состава постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море ранее неоднократно наносили удары "Калибрами" по боевикам в Сирии.