Длинноногий «Карибу»

Транспортный самолёт с уникальными взлётно-посадочными характеристиками

Этот транспортный самолёт с мощной механизацией крыла и огромным хвостовым оперением строился для ВВС Канады и США с условием использования взлётно-посадочных полос длиной не более 1200 футов, или 365 метров. В итоге DHC-4 «Карибу» от фирмы «Де Хэвилленд Канада», впервые поднявшийся в воздух в 1958 году, оказался способен с полной нагрузкой буквально зависнуть над землёй на скорости 60 км/час, приземлиться и взлететь с 200-метровой необорудованной полосы. Для самолёта с габаритами фронтового бомбардировщика времён Второй мировой и грузоподъёмностью до 4000 кг это прекрасные цифры.

Заказывали «Карибу» военные, он служил в двух десятках армий, но в результате значительная часть из 300 построенных машин оказалась в гражданских авиакомпаниях в труднодоступных районах. В таких условиях они летают до сих пор — кроме короткого взлёта и посадки, здесь ценят мощное шасси, способное выдерживать жёсткие посадки на рыхлый грунт, и реверс воздушных винтов, что позволяет разворачиваться буквально на пятачке. По сей день «Карибу» желанный гость и на различного рода авиашоу, где он может эффектно показать себя — с минимальной заправкой топливом пустой самолёт по поведению больше напоминает воздушный змей.