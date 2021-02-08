Войти
WarSpot

Длинноногий «Карибу»

766
0
0

Транспортный самолёт с уникальными взлётно-посадочными характеристиками

Этот транспортный самолёт с мощной механизацией крыла и огромным хвостовым оперением строился для ВВС Канады и США с условием использования взлётно-посадочных полос длиной не более 1200 футов, или 365 метров. В итоге DHC-4 «Карибу» от фирмы «Де Хэвилленд Канада», впервые поднявшийся в воздух в 1958 году, оказался способен с полной нагрузкой буквально зависнуть над землёй на скорости 60 км/час, приземлиться и взлететь с 200-метровой необорудованной полосы. Для самолёта с габаритами фронтового бомбардировщика времён Второй мировой и грузоподъёмностью до 4000 кг это прекрасные цифры.

Заказывали «Карибу» военные, он служил в двух десятках армий, но в результате значительная часть из 300 построенных машин оказалась в гражданских авиакомпаниях в труднодоступных районах. В таких условиях они летают до сих пор — кроме короткого взлёта и посадки, здесь ценят мощное шасси, способное выдерживать жёсткие посадки на рыхлый грунт, и реверс воздушных винтов, что позволяет разворачиваться буквально на пятачке. По сей день «Карибу» желанный гость и на различного рода авиашоу, где он может эффектно показать себя — с минимальной заправкой топливом пустой самолёт по поведению больше напоминает воздушный змей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
США
Похожие новости
29.03.2019
ССО: восточный вариант
04.12.2014
Компания «Локхид Мартин» рассчитывает произвести 1500 F-35 для иностранных операторов
28.11.2014
Рейтинговые оценки 10 регионов мира по фактическому импорту вооружений в 2006-2013 гг.
23.05.2013
Китай подарит Уругваю транспортники Y-12
19.09.2012
«Комплексная безопасность»» – лидер выставок по пожарной безопасности
16.03.2011
ВМС США рекомендованы арктические процедуры
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.02 22:31
  • 73
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 08.02 22:04
  • 2
Линейку поршневых двигателей для дронов создадут в России
  • 08.02 21:08
  • 8
Калининградский синдром
  • 08.02 21:05
  • 1
Зеленский пообещал полярникам свой украинский ледокол
  • 08.02 20:31
  • 17
Разработчик сообщил, что зенитный комплекс "Деривация-ПВО" можно заряжать во время боя
  • 08.02 17:06
  • 24
«МиГ» приступил к созданию нового скоростного высотного истребителя
  • 08.02 15:56
  • 2
Переоснастят Су-57? Эксперт допустил отсрочку создания МиГ-41
  • 08.02 15:36
  • 2
Как реагировать на усиление активности ВМС США и стран НАТО в Черном море
  • 08.02 14:12
  • 1
На Кубань поступили новейшие зенитно-ракетные комплексы "Верба"
  • 08.02 14:01
  • 1
Не сгореть у Солнца: ученые помогут приблизиться к звезде
  • 08.02 11:08
  • 3
В России не нашлось двигателей для ударных беспилотников
  • 08.02 10:51
  • 1
Современные речные операции
  • 08.02 08:24
  • 1
Филиппины заказали израильские катера типа Shaldag Mk V с ракетным вооружением
  • 08.02 02:56
  • 36
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 08.02 02:25
  • 24
Флот получит универсальную «мухобойку»