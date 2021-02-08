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WarSpot

MoRFIUS: летающая «микроволновка» для борьбы с дронами

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«Клин клином вышибают», — говорит русская поговорка. Она отлично вписывается в концепцию новой системы борьбы с дронами, предложенной американской компанией Lockheed Martin — беспилотник MoRFIUS создан для поражения других дронов.

Система Mobile Radio Frequency-Integrated Unmanned Aircraft System Suppressor (MoRFIUS) представляет собой небольшой беспилотник, оснащённый микроволновым излучателем. С его помощью можно выводить из строя электронику других дронов.

Пуск беспилотника MoRFIUS

Источник изображения: twitter.com/LockheedMartin

По словам разработчиков, MoRFIUS предназначен для борьбы с роями дронов. Благодаря тому, что беспилотник действует непосредственно в небе, он находится ближе к своим противникам и может воздействовать на более эффективно, чем похожие системы с земли.

MoRFIUS создан в рамках программы по закупке для ВС США недорогих и эффективных систем для борьбы с небольшими дронами. В прошлом году подразделение Joint Counter-Small Unmanned Aircraft Systems Office (JCO) провело ряд испытаний подобных систем, отобрав из 40 претендентов 8 разработок. MoRFIUS от Lockheed Martin — одна из них. В финальных испытаниях ей предстоит соревноваться с другими системами борьбы с дронами, включающими разработки, поражающие беспилотники электромагнитным и кинетическим воздействием.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
БПЛА
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