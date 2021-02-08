Тральщик "Иван Антонов" направляется в Средиземноморье

Москва. 6 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Корабль противоминной обороны "Иван Антонов" проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря, сообщили в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ).

"Корабль осуществляет переход в дальнюю морскую зону для пополнения постоянной оперативной группировки Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что корабль противоминной обороны "Иван Антонов" проходит проливы вместе со спасательным буксиром "СБ-36" из состава отряда судов обеспечения Черноморского флота.

Экипаж тральщика "Иван Антонов" совершает переход из Севастополя в Средиземное море в рамках плановой ротации сил группировки ВМФ, сказали в штабе флота.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. В её составе до 15 боевых кораблей и судов обеспечения, сообщали ранее в пресс-службе Черноморского флота РФ.

Российские фрегаты, а также дизельные подводные лодки из состава постоянного соединения ВМФ РФ в Средиземном море ранее неоднократно наносили удары "Калибрами" по боевикам в Сирии.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения центра примирения враждующих сторон, военной полиции и морской пехоты.