Австралия усилит свои десантные возможности на море

Австралийским солдатам будет проще десантироваться на побережья. Вчера, 5 февраля, портал navalnews.com сообщил о том, что Минобороны Австралии объявило о начале программы LAND 8710 Phase 1.

В рамках LAND 8710 Phase 1 планируется закупка двух типов техники для амфибийных сил. Первые — десантные катера для замены устаревающих LCM-8, вторые — новые транспортные амфибии взамен плавающих грузовиков LARC-V. Стоимость программы оценивается в 800 млн австралийских долларов ($620 млн).

Катер LCM-8 с двумя «Хамви» на борту Источник изображения: defensenews.com

«Начало программы реализует цели правительства, изложенные в Плане структуры сил на 2020 год по расширению десантных возможностей ВС Австралии, особенно в территориальных водах Австралии и ближайшем регионе. Новая техника, которая начнёт поступать в войска с 2026 года, позволит австралийской армии проводить операции быстрее и безопаснее», — рассказала министр обороны Австралии Линда Рейнольдс.

Грузовик-амфибия LARC-V Источник изображения: navalnews.com

Ранее программу замены десантных катеров типа LCM-8 запустили в США.