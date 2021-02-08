"Убийцы авианосцев": в России запустили ракеты Х-32 с Ту-22М3

СМИ: Ту-22М3 провел стрельбы «убийцами авианосцев»

Российские военные провели испытания так называемой "убийцы авианосцев" - крылатой ракеты Х-32. Она была выпущена с дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3. Маневры прошли успешно, попадания были точно в цель. Кроме того, были подтверждены заявленные характеристики ракет, которые предназначены для надводных целей, но могут быть запущены и по наземным объектам.

Российские военные провели испытательные стрельбы новыми крылатыми ракетами Х-32 при помощи бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Дооборудованный Ту-22М3 провел несколько пусков крылатых ракет Х-32, которые составят основу ударного вооружения модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М», - рассказал собеседник агентства.

По его словам, «стрельбы прошли в рамках периодических испытаний изделий на военном полигоне». «Заявленные боевые характеристики ракет подтверждены, точность попадания - "в колышек" [в центр мишени]", - добавил источник РИА «Новости».

Он отметил, что такие ракеты предназначены прежде всего «для поражения надводных целей и является так называемой убийцей авианосцев, так как современное ПВО авианосных групп имеют низкую вероятность перехвата подобных целей".

По его словам, российская крылатая ракета может высокоэффективно уничтожить и наземные объекты, в том числе и радиолокационные станции.

Собеседник напомнил, что серия пусков состоялась в прошлом году. Те тестовые стрельбы были нужны, чтобы подтвердить характеристики серийных Х-32 и подготовиться к испытаниям этих крылатых ракет с борта новых бомбардировщиков Ту-22М3М. Кроме того, во время прошлогодних пусков специалисты выполняли и определенные опытно-исследовательские задачи.

Эту ракету воздушного базирования ВС приняли на вооружение в 2016 году. Штатным носителем боеприпаса должен стать модернизированный Ту-22М3М, два опытных образца проходят летные испытания.

Х-32 российские специалисты разработали на замену ракетам Х-22, носителями которых являются стоящие на вооружении самолеты Ту-22М3. У Х-32 остается планер предшественницы, но несколько измененный. Во всем остальном, как отмечает РИА «Новости», это абсолютно новое изделие.

Например, на новой ракете установлены модернизированный жидкостной ракетный двигатель с повышенной тягой, цифровое радиоэлектронное оборудование, в том числе бортовой цифровой вычислительный комплекс, помехозащищенная активно-пассивная радиолокационная станция и собственные системы радиоэлектронного противодействия, пишет агентство.

При этом ракета может развить максимальную скорость до близкой к гиперзвуковой. Высота полета Х-32 может достигнуть свыше 30 км. Дальность применения - 1000 км.

В свою очередь ракетоносец Ту-22М3М представляет собой глубокомодернизированный вариант Ту-22М3. У него есть современное цифровое радиоэлектронное оборудование. В частности, он имеет новые прицельно-навигационный комплекс, авионику, системы связи, принципиально новые радиолокационную станцию и системы радиоэлектронной борьбы, отмечает РИА «Новости».

Эта аппаратура значительно повышает его боевой потенциал, замечали ранее в ПАО «Туполев». В свою очередь новое управляемое ракетно-бомбовое вооружение в расширенном составе увеличивает боевую эффективность ракетоносца.

Первый полет первого опытного образца Ту-22М3М состоялся 28 декабря 2018 года, напоминает агентство, отмечая, что второй опытный образец нового бомбардировщика военнослужащие подключили к летным испытаниям в марте прошлого года.

Как возможности ВС России увеличились в 2020 году рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Все задачи, определенные на 2020 год, вооруженными силами выполнены. Их боевые возможности возросли на 13%. Обеспечен заданный уровень поддержания обороноспособности страны", - заявил он. Российская армия за 2020 год получила более 250 тыс. единиц вооружения и средств поражения к ним.

Он также отметил, что в ведомство завершило разработку плана обороны РФ на 2021-2025 годы.

Милана Геликова