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Интерфакс-АВН

Обсуждается вопрос создания в Армении аналога российской системы "ЭРА-ГЛОНАСС"

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Центр контроля и подтверждения ТТХ ГНС ГЛОНАСС
Центр контроля и подтверждения ТТХ ГНС ГЛОНАСС.
Источник изображения: Фото: ipromash.ru

Москва. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Вопросы сотрудничества АО "ГЛОНАСС" и Республики Армения в навигационной сфере обсуждены на встрече в Торговом представительстве РФ в Ереване, сообщает пресс-служба компании.

"Темой диалога стало развитие сотрудничества с Республикой Армения в навигационной сфере и создание на территории этого государства аналога действующей в России государственной автоматизированной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС", - сказано в сообщении, распространенном в субботу.

По информации пресс-службы, торговый представитель РФ в Армении Анна Донченко проинформировала участников встречи о создании российско-армянского научно-технического совета и пригласила к участию в его работе АО "ГЛОНАСС".

Отмечается, что совет будет анализировать рынок информационно-коммуникационных технологий Армении, вести поиск новых ниш для продвижения российских продуктов и разработок, а также заниматься вопросами развития двустороннего сотрудничества.

Эксперты АО "ГЛОНАСС" в свою очередь рассказали о взаимодействии с органами государственной власти Республики Армения. В частности, был отмечен плодотворный диалог с министерством территориального управления и инфраструктур, курирующим проект с армянской стороны. В ходе проведенных переговоров обсуждалась концепция поэтапной реализации системы, вопросы строительства инфраструктуры и финансирования, а также разработка верхнеуровневой архитектуры.

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Страны
Армения
Россия
Проекты
ГЛОНАСС
ИТ
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