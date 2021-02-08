Обсуждается вопрос создания в Армении аналога российской системы "ЭРА-ГЛОНАСС"

Москва. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Вопросы сотрудничества АО "ГЛОНАСС" и Республики Армения в навигационной сфере обсуждены на встрече в Торговом представительстве РФ в Ереване, сообщает пресс-служба компании.

"Темой диалога стало развитие сотрудничества с Республикой Армения в навигационной сфере и создание на территории этого государства аналога действующей в России государственной автоматизированной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС", - сказано в сообщении, распространенном в субботу.

По информации пресс-службы, торговый представитель РФ в Армении Анна Донченко проинформировала участников встречи о создании российско-армянского научно-технического совета и пригласила к участию в его работе АО "ГЛОНАСС".

Отмечается, что совет будет анализировать рынок информационно-коммуникационных технологий Армении, вести поиск новых ниш для продвижения российских продуктов и разработок, а также заниматься вопросами развития двустороннего сотрудничества.

Эксперты АО "ГЛОНАСС" в свою очередь рассказали о взаимодействии с органами государственной власти Республики Армения. В частности, был отмечен плодотворный диалог с министерством территориального управления и инфраструктур, курирующим проект с армянской стороны. В ходе проведенных переговоров обсуждалась концепция поэтапной реализации системы, вопросы строительства инфраструктуры и финансирования, а также разработка верхнеуровневой архитектуры.