Комплекс артиллерийской разведки "Пенициллин" вскоре поступит в общевойсковую армию ЗВО

Москва. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Общевойсковую армию Западного военного округа усилят комплексом артиллерийской разведки "Пенициллин", сообщили в пресс-службе ЗВО.

"В начале 2021 года планируется укомплектовать артиллерийский полк общевойсковой армии ЗВО комплексом артиллерийской разведки "Пенициллин", - заявили в пресс-службе.

Там сообщили, что в ходе тактических учений артиллерийского полка общевойсковой армии ЗВО в Воронежской области прошли апробацию новые комплексы разведки АЗК-7М.

"Новые звукометрические комплексы АЗК-7М включают в себя центральный пункт с функциями приема результатов обработки звуковых сигналов, и три базовых пункта, которые осуществляют развертывание двух звуковых постов. В ходе учения артиллеристы применили звукометрический комплекс разведки с автоматизированной системой поиска огневых позиций противника по звуку выстрелов за несколько секунд, на максимальных дальностях до 16 км", - сказали в пресс-службе.

По данным штаба ЗВО, всего около 90% артиллерийских подразделений общевойсковой армии укомплектованы современными комплексами АЗК-5 и АЗК-7, в том числе и модернизированными образцами с размещением на колесной базе автомобиля УРАЛ-43203.

Ранее в "Ростехе" сообщили, что комплекс "Пенициллин" предназначен для разведки огневых позиций артиллерийских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня и стартовых позиций зенитных и тактических ракет с одновременной корректировкой стрельбы своей артиллерии.