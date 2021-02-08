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«Убийцу авианосцев» пока испытали на военном полигоне

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Источник изображения: vpk-news.ru

Дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 провел испытательные стрельбы новыми крылатыми ракетами Х-32.

Об этом сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ракету воздушного базирования Х-32 приняли на вооружение в 2016 году, штатным носителем боеприпаса должен стать модернизированный Ту-22М3М, два опытных образца которого проходят летные испытания.

«Дооборудованный Ту-22М3 провел несколько пусков крылатых ракет Х-32, которые составят основу ударного вооружения модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М. Стрельбы прошли в рамках периодических испытаний изделий на военном полигоне. Заявленные боевые характеристики ракет подтверждены, точность попадания «в колышек», - рассказал собеседник агентства.

Источник пояснил, что «Х-32 в первую очередь предназначена для поражения надводных целей и является так называемой убийцей авианосцев, так как современное ПВО авианосных групп имеют низкую вероятность перехвата подобных целей». Он добавил, что ракета способна с высокой эффективностью уничтожать наземные объекты, включая радиолокационные станции.

По словам собеседника агентства, серия пусков состоялась в прошлом году. Тестовые стрельбы, объяснил источник, были нужны как для подтверждения характеристик серийных Х-32, так и для подготовки к испытаниям ракет с борта новых бомбардировщиков Ту-22М3М, а также имели определенные опытно-исследовательские задачи.

Сверхзвуковая крылатая ракета Х-32 принята на вооружение 2016 году. Она разработана на замену ракетам Х-22, носителями которых являются стоящие на вооружении самолеты Ту-22М3. Х-32 сохранила несколько изменённый планер предшественницы, в остальном это новое изделие.

Максимальная скорость ракеты близка к гиперзвуковой и на высотах полета свыше 30 километров составляет около 5 Махов, дальность применения — 1000 километров.

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Продукция
Ту-22М
Проекты
Авианосец
ГЗЛА
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