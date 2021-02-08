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РИА Новости

Россия отправила в Средиземное море минный тральщик "Иван Антонов"

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Новейший корабль противоминной обороны "Иван Антонов"
Новейший корабль противоминной обороны "Иван Антонов".
Источник изображения: © Пресс-служба ВМФ

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия отправила в Средиземное море минный тральщик "Иван Антонов", он уже проходит черноморские проливы, сообщили в субботу в отделе информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ).

"Экипаж корабля противоминной обороны (ПМО) "Иван Антонов" Черноморского флота (ЧФ) начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что корабль войдет в постоянную оперативную группировку Военно-морского флота (ВМФ) России в Средиземном море.

Вместе с "Иваном Антоновым" идет спасательный буксир "СБ-36" из состава отряда судов обеспечения Черноморского флота.

"Экипаж корабля ПМО "Иван Антонов" совершает переход из Севастополя в Средиземное море в рамках плановой ротации сил группировки", - отметили на ЧФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Иван Антонов
Проекты
ЧФ
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