Корабли Балтийского флота вышли из Красного моря в Аденский залив

На борту корабля находится подразделение морской пехоты, подготовленное с учетом опыта действий по борьбе с пиратами

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Корвет Балтийского флота (БФ) "Стойкий" и танкер "Кола" вышли из Красного моря в Аденский залив. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе БФ.

"Корвет "Стойкий" вышел в Аденский залив и в ближайшее время приступит к формированию конвоя для его проводки из Аденского залива до входа в Красное море. На борту корабля находится подразделение морской пехоты, которое подготовлено с учетом опыта действий по борьбе с пиратами", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, 5 февраля в Средиземном море в соответствии с планом похода экипаж корвета провел учение по ПВО. Также были организованы корабельные учения по организации борьбы за живучесть. Личный состав подразделений антитеррора отработал действия досмотровых групп на палубе и в корабельных помещениях.

Отряд кораблей БФ в составе корвета "Стойкий", среднего морского танкера "Кола" и морского буксира "Яков Гребельский" вышел в море из пункта постоянного базирования в Балтийске для выполнения плановых задач дальнего похода 16 декабря 2020 года.