Разработка пилотируемого подводного аппарата для спуска в Марианскую впадину идет по плану

Москва. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Разработка обитаемого батискафа, предназначенного для спуска на дно Марианской впадины, ведется по графику, сообщил "Интерфаксу" в субботу глава конструкторского бюро (КБ) "Малахит" Владимир Дорофеев.

"Работа сейчас ведется по плану", - сказал Дорофеев.

По его словам, помимо "Малахита" разработкой занимается целый ряд предприятий.

Ранее Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил что в разработке также участвует ЦКБ "Рубин". Строительством аппарата займется "Северная верфь".

Ранее в интервью "Интерфаксу" Рахманов сообщил, что ОСК может создать специализированный центр по разработке глубоководных беспилотных аппаратов.

В марте 2018 года о планах организовать экспедицию на дно Марианской впадины сообщил российский путешественник Федор Конюхов. По его словам, планируется, что в погружении, помимо него, примет участие российский полярник Артур Чилингаров.

В феврале 2021 Рахманов сообщил "Интерфаксу", что корпорация приняла решение в пользу финансирования проекта, отличающегося от предложенного Конюховым. Глава ОСК отметил, что при разработке батискафа будет учитываться технический задел, полученный при строительстве беспилотного аппарата "Витязь-Д", спустившегося на дно впадины в 2020 году. По его словам, экипаж аппарата не будет превышать двух человек.