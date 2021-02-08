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РИА Новости

Источник: Ту-22М3 провел испытательные стрельбы "убийцами авианосцев"

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Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Дальний бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 провел испытательные стрельбы новыми крылатыми ракетами Х-32, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ракету воздушного базирования Х-32 приняли на вооружение в 2016 году, штатным носителем боеприпаса должен стать модернизированный Ту-22М3М, два опытных образца которого проходят летные испытания.

"Дооборудованный Ту-22М3 провел несколько пусков крылатых ракет Х-32, которые составят основу ударного вооружения модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М. Стрельбы прошли в рамках периодических испытаний изделий на военном полигоне. Заявленные боевые характеристики ракет подтверждены, точность попадания – "в колышек" (в центр мишени – ред.)", - рассказал собеседник агентства.

Источник пояснил, что "Х-32 в первую очередь предназначена для поражения надводных целей и является так называемой убийцей авианосцев, так как современное ПВО авианосных групп имеют низкую вероятность перехвата подобных целей". Он добавил, что ракета способна с высокой эффективностью уничтожать наземные объекты, включая радиолокационные станции.

По словам собеседника агентства, серия пусков состоялась в прошлом году. Тестовые стрельбы, объяснил источник, были нужны как для подтверждения характеристик серийных Х-32, так и для подготовки к испытаниям ракет с борта новых бомбардировщиков Ту-22М3М, а также имели определенные опытно-исследовательские задачи.

Сверхзвуковая крылатая ракета Х-32 принята на вооружение 2016 году. Она разработана на замену ракетам Х-22, носителями которых являются стоящие на вооружении самолеты Ту-22М3. Х-32 сохранила несколько изменённый планер предшественницы, в остальном это новое изделие. В частности, по данным открытых источников, ракета получила модернизированный жидкостной ракетный двигатель с повышенной тягой, цифровое радиоэлектронное оборудование, в том числе бортовой цифровой вычислительный комплекс, помехозащищенную активно-пассивную радиолокационную станцию и собственные системы радиоэлектронного противодействия. Максимальная скорость ракеты близка к гиперзвуковой и на высотах полета свыше 30 километров составляет около 5 Махов, дальность применения — 1000 километров.

Ту-22М3М – глубокомодернизированный вариант Ту-22М3. Ракетоносец получил современное цифровое радиоэлектронное оборудование, в том числе новые прицельно-навигационный комплекс, авионику, системы связи, принципиально новые радиолокационную станцию и системы радиоэлектронной борьбы. Как отмечали в ПАО "Туполев", установленная на Ту-22М3М аппаратура значительно повышает боевой потенциал, а расширенный состав нового управляемого ракетно-бомбового вооружения резко увеличивает боевую эффективность. Оборудование максимально унифицировано с бортовыми системами стратегического бомбардировщика Ту-160М.

Первый полет первого опытного образца Ту-22М3М состоялся 28 декабря 2018 года. Второй опытный образец нового бомбардировщика был подключен к летным испытаниям в марте 2020 года.

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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-22М
Компании
Туполев
Проекты
2020-й год
Авианосец
ГЗЛА
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