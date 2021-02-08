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La Croix (Франция): виртуальная война с Россией обернулась для поляков фиаско

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В Польше размещен батальон НАТО
В Польше размещен батальон НАТО.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

Какие выводы делает французское издание, рассказывая о моделирование конфликта с Россией, призванное защитить Польшу от нападения русских? Конфликт завершился осадой Варшавы через четыре дня. В виртуальных учениях использовалось новое американское вооружение, включая зенитные системы Patriot, а также многоцелевой самолет F-35.

Если бы военные действия не были бы обычными учениями, направленными на проверку обороноспособности польской армии, поражение было бы еще более сокрушительным, чем молниеносное вторжение Германии в 1939 году.

Изначально операция по защите восточных границ Польши была рассчитана на 22 дня.

Поражение через четыре дня

"Крупнейшие штабные военные учения "Зима-2020" в Польше завершились полным разгромом польских войск: на пятый день виртуального конфликта противник достиг берегов Вислы и окружил Варшаву", - сообщил новостной порта "Interia", несмотря на то, что информация о такого рода учениях является сверхсекретной.

Стратегические порты были заблокированы или заняты. "Вся информация об учениях засекречена. Мы не можем сообщить никаких сведений относительно исходных планов, течения и результатов", - сообщили в Министерстве оборы Польши.

Тем не менее, президент Анджей Дуда решил не драматизировать ситуацию. "Эти учения - это для нас первый и очень хороший урок, который позволит внести коррективы и разработать какие-то новые элементы", - заявил президент. "Чтобы достичь совершенства, нужно тренироваться", - добавил министр обороны Мариуш Блащак.

Результат этих учений ставит под сомнение командование, стратегию использования военной техники и косвенно ставит под вопрос участие альянсов, несмотря на то, что 140 000 солдат польской армии интегрированы в НАТО. В принципе, стратегия состоит в том, чтобы нанести максимальный урон российским войскам и задержать их продвижение, чтобы сделать их уязвимыми в последующей контратаке с союзниками. Однако войска на линии фронта были бы очень быстро разбиты, что привело бы к 60-80% человеческих потерь.

Еще одной целью учений была проверка эффективности новых систем вооружения, заказанных Польшей, но еще не поставленных: зенитные комплексы Patriot, ракетная артиллерия HIMARS и многоцелевой самолет F-35. Вооружение, которое должно стать полностью функциональным через десять лет.

Со своей стороны, Россия тоже занимается такого рода моделированием. В ходе масштабных учений под названием "Кавказ-2020", проведенных в сентябре прошлого года, Москва продемонстрировала свою мощь в виртуальном противостоянии НАТО.


Жан-Батист Франсуа (Jean-Baptiste François)

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Страны
Германия
Польша
Россия
США
Франция
Продукция
F-35
HIMARS
Patriot ЗРК
Проекты
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