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Газета.ru

Уничтожили выходцев с Кавказа: ВКС ударили по боевикам в Сирии

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Источник изображения: gazeta.ru

Самолеты ВКС России ударили по лагерю чеченских боевиков в Сирии

ВКС России в ходе авиаудара уничтожили объекты инфраструктуры чеченской террористической группировки «Аджнад аль-Кавказ» (запрещена в России). Также, были убиты несколько десятков боевиков и инструкторов - выходцев с Северного Кавказа. Удар был нанесен в годовщину гибели майора Романа Филипова.

Тактические фронтовые бомбардировщики Су-24М Воздушно-космических сил России нанесли удары по расположению террористов в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.

Удару подвергся лагерь чеченской террористической группировки «Аджнад аль-Кавказ» (запрещена в России), в результате были уничтожены объекты инфраструктуры, а также несколько десятков боевиков и инструкторов - выходцев с Северного Кавказа, передает близкий к Минобороны информационный портал «Русская весна».

Удар был нанесен в годовщину гибели майора Романа Филипова, сообщает telegram-канал «Военный Осведомитель».

«Аджнад аль-Кавказ» - исламистская террористическая организация, действующая на севере Сирии, главным образом в горных районах севера провинции Латакия. Организация была образована чеченскими боевиками, покинувшими территорию России в ходе Второй чеченской кампании.

В ходе последней фазы кампании в 2009 году часть боевиков уехала в Турцию и Сирию. Они планировать вернуться на Северный Кавказ, однако их планы изменила в 2011 году гражданская война в Сирии. Чеченские боевики взяли в руки оружие и примкнули к местным сирийским исламистам в их восстании против правительства президента страны Башара Асада.

Российский центр по примирению в Сирии в августе 2019 года обвинял «Аджнад аль-Кавказ» и «Тахрир аш-Шам» (исламистская террористическая коалиция, запрещена в России) в нарушении демилитаризованных зон в Идлибе.

Три месяца спустя сирийские правительственные силы захватили город Мишерфах на юге провинции Идлиб, выбив из города боевиков «Аджнад аль-Кавказ» и «Тахрир аш-Шам».

В ходе нового наступления на северо-западе Сирии в декабре 2019 - марте 2020 года снайперы «Аджнад аль-Кавказ» участвовали в обороне высокогорного района Джабала Завия от наступающих правительственных сил.

Роман Филипов погиб 3 февраля 2018 года, когда облетал на штурмовике Су-25 идлибскую зону деэскалации. Он попал под ракетный удар из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). Российский летчик до последнего пытался удержать самолет в воздухе.

Военнослужащий успел доложить об атаке, а после этого катапультировался. На земле Филипов вступил в неравный бой с террористами. Боевики подобрались близко, и россиянин подорвал себя гранатой со словами: «Это вам за пацанов».

В ходе церемонии в Кремле российский президент Владимир Путин передал родственникам Филипова присвоенную ему посмертно Золотую звезду Героя.

Вскоре российский Следственный комитет предъявил заочное обвинение в гибели Филипова четырем участникам запрещенной в РФ террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России). Следователи объявили их в международный розыск, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Она уточнила, что речь идет о Мухаммеде Гази Аль-Алейвию, Ибрахиме Рамадане Аль-Ахмаде, Абделе Басыте Ибрахиме Аль-Хамуде, Абдель Саттаре Абдуле Гафуре ас-Сыяхе.

Осенью прошлого года ВКС РФ нанесли удары по инфраструктуре террористов в районе горной гряды около города Салькин на северо-западе Сирии недалеко от границы с Турцией.

Атакой были уничтожены не менее 80 боевиков протурецкого незаконного вооруженного формирования «Фейлак аш-Шам» - местного отделения «Братьев-мусульман» (террористическая организация, запрещена в России), передает ФАН.


Андрей Ермолов

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