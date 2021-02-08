Войти
ТАСС

СМИ: НАТО откроет центр передового опыта в области космоса в Тулузе

565
0
0
НАТО
НАТО.
Источник изображения: Thierry Roge / Reuters

По данным журнала Sciences et Avenir, новый центр может открыться в 2022 году

ПАРИЖ, 5 февраля. /ТАСС/. НАТО разместит центр передового опыта в области космоса во французской Тулузе, он займется подготовкой специалистов по космической безопасности. Об этом в пятницу сообщил французский научный журнал Sciences et Avenir со ссылкой на министерство вооруженных сил.

По его информации, новая организация будет создана во французском Национальном центре космических исследований (CNES). Как пояснил журнал, новый центр НАТО займется подготовкой специалистов по вопросам космической безопасности и рисков. "Он сформирует общую политику космической обороны на основе накопленного опыта", - пояснило издание. Это позволит укрепить космическое сотрудничество между странами - членами НАТО.

Новый центр может открыться в 2022 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Проекты
NATO
Похожие новости
16.11.2020
Во что обойдутся английские катера Украине и… России
27.10.2020
Япония не присоединится к договору ООН о запрещении ядерного оружия - генсек кабмина
07.11.2018
Украина замахнется на авианосцы
02.11.2018
ВСУ закроют небо: Украина испытывает управляемые ракеты
24.10.2018
Atlantico (Франция): Почему НАТО проводит крупнейшие за 20 лет учения
17.03.2011
Суровая отповедь
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.02 22:31
  • 73
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 08.02 22:04
  • 2
Линейку поршневых двигателей для дронов создадут в России
  • 08.02 21:08
  • 8
Калининградский синдром
  • 08.02 21:05
  • 1
Зеленский пообещал полярникам свой украинский ледокол
  • 08.02 20:31
  • 17
Разработчик сообщил, что зенитный комплекс "Деривация-ПВО" можно заряжать во время боя
  • 08.02 17:06
  • 24
«МиГ» приступил к созданию нового скоростного высотного истребителя
  • 08.02 15:56
  • 2
Переоснастят Су-57? Эксперт допустил отсрочку создания МиГ-41
  • 08.02 15:36
  • 2
Как реагировать на усиление активности ВМС США и стран НАТО в Черном море
  • 08.02 14:12
  • 1
На Кубань поступили новейшие зенитно-ракетные комплексы "Верба"
  • 08.02 14:01
  • 1
Не сгореть у Солнца: ученые помогут приблизиться к звезде
  • 08.02 11:08
  • 3
В России не нашлось двигателей для ударных беспилотников
  • 08.02 10:51
  • 1
Современные речные операции
  • 08.02 08:24
  • 1
Филиппины заказали израильские катера типа Shaldag Mk V с ракетным вооружением
  • 08.02 02:56
  • 36
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 08.02 02:25
  • 24
Флот получит универсальную «мухобойку»