Фоторепортаж с выставки Aero India 2021

Оригинал взят у коллеги fotografersha в Аэро Индия-2021 проходит в Бангалоре

Впервые со времён ввода самоизоляции и карантина мир потихоньку приоткрывает границы. Первым крупным авиасалоном года, да и вообще первым крупным международным авиасалоном после полупустого Сингапура в 2020 стала выставка Aero India 2021. Ловите традиционный репортаж и не жалуйтесь, что у вас минус, снег и автозаки. Тут жара, грязь и бардак.

Индия без парадов и показухи - это не Индия. И если тут гордятся своими ВВС, то делают это так, что и мы за компанию гордимся. Потому что флагман Indian Air Force - наш Су-30МКИ. Вот он, красавец, во главе группы. По бокам пара Jaguar и пара Hawk.

Индия и раньше закупала самолёты не только в СССР, но и у стран Запада. Сегодня к европейцам в качестве поставщика присоединились США. И американцам удалось хорошо продвинуться на этот рынок. Вот, к примеру, тяжёлый транспортный самолёт С-17А. Контракт заключили в 2011 году, а в 2013-2014 годах было поставлено десять таких машин. Потом Индия купила ещё один борт. Ну а чтобы показать, кто тут самый главный партнёр, американца сопровождает пара Су-30МКИ.

На экспортёров надейся, да сам не плошай. Индия давно уже пошла по пути импортозамещения. И даже достигла некоторых успехов... впрочем, не самых выдающихся. Tejas начали разрабатывать в 1983 году, впервые подняли в небо в 2001 году, но до сих пор он не стал массовым.

Ещё одна формация - из лёгких машин. Во главе - Light Combat Aircraft, он же Tejas, по бокам пара учебно-тренировочных HTT-40, затем реактивные учебные Hawk-i (синий) и Intermediate Jet Trainer HJT-36 - ещё один пример импортозамещения.

С ними в формации летел патрульный Dornier-228, но он чуть поотстал, поэтому занял отдельный кадр.

Летающая антенна Embraer EMB-145SM индийских ВВС. Относится к категории AEW&C (Airborne early warning and control), ну или по-нашему - ДРЛОиУ, система "дальнего радиолокационного обнаружения и управления".

Национальная программа Light Combat Helicopter привела к таких почти шеститонных машин. Разработан компанией Hindustan Aeronautics Limited.

Какой же Новый год без ёлочки, какая же великая авиационная держава без пилотажной группы? Знакомьтесь, "Солнечные лучи", они же Surya Kiran. Летают на девятке реактивных Hawk.

Залётный гость B-1B. Супостаты пытаются создать эффект присутствия. Правда, на самолёте висят таблички "не продаётся" и "не производится". Но смотрится эффектно.

Особенность Air India - сильная дымка, пыль и провода. Найти хорошие точки для съёмки полётов непросто. Поэтому плавно переходим к статике и павильонам.

В линейке - техника ВВС Индии. Крайний справа - MiG-29UPG, усовершенствованная версия МиГ-29. Кстати, "МиГи" в корабельной версии состоят на вооружении флота. Как ожидается, в этом году Индия получит 21 МиГ-29 из наличия Минобороны России. А ещё было заявлено о намерении продвигать МиГ-35 на тендере на 110 истребителей.

Су-30МКИ - основной самолёт ВВС страны. Машина востребована, поэтому сейчас обсуждается вопрос о заказе дополнительных 12 Су-30МКИ местного производства. Ну и вопрос о модернизации парка остаётся весьма актуальным.

Французские истребители красивы и хорошо летают, но очень уж дороги. Когда Rafale победил в тендере, вскрылась цена самолёта... вместо 126 машин, которые рассчитывали купить в Индии, денег хватило на 36.

Про Tejas я уже сказала. Вечно молодой, вечно... неудачный, какой-то. Правда, Индия не отчаивается. У них есть новые проекты: двухдвигательного истребителя, тяжёлого реактивного беспилотника. Но об этом потом.

Mirage 2000 - ветеран ВВС Индии. Их купили в 1980-х годах, взяли порядка 50 штук. До сих пор машины в строю.

Впрочем, настоящий ветеран - это Jaguar. Индия заказала этот самолёт в 1979 году, при этом такие самолёты уже летали в Англии и Франции уже лет 15. Старичкам пора на покой. Но нужно выбрать достойную замену.

МиГ-21 тоже нуждается в замене. Думали, что сменщиком выступит Tejas. Пока не выходит. Вот и служат модернизированные "МиГи". Деды на них летали, отцы... но я не против того, чтобы век этой машины ещё продлился. Красивый самолёт, что ни говори!

Ещё раз МиГ-29. Сравните разные поколения.

Пройдёмся по вертолётам. Зря Индия отказалась от Ми-26 в пользу этих сереньких Chinook. Могли бы летать на действительно больших вертолётах. Не то, что это недоразумение.

Наш Ми-8МТВ-5. Многоцелевая машина, сделана в Казани. Настоящая рабочая лошадка.

А это страшила Apache. Натурально крокозябр. Хотя вооружён до зубов.

Детище индийского "вертопрома" - ALH Dhruv. Машина массой 5,5 тонн. Тоже долгострой - программу запустили в 1984 году, первый полёт - в 1992 году. Но поставки начались уже в нынешнем веке - с 2002 года. Сейчас машину довели, получился вполне симпатичный вертолёт.

Самолёты гостей. Местные большие военачальники летают на деловом Embraer EMB-135BJ Legacy.

Украинская делегация привезла Ан-148.

C-130 ВВС Индии.

Немного разбавим железяки элементами шоу. Традиционные яркие наряды на фоне скучно серых самолётов и вертолётов. А как бы смотрелась авиатехника в зелёном и оранжевом? Думаю, очень выигрышно!

Невозможно не похвастаться суперновым Samsung S21 Ultra! На его фоне Rafale - не новинка ни разу.

Новые реалии - люди в масках. Это самые дисциплинированные, лётный состав. Посетители, как мы видели, маски носят, как и у нас - на подбородках или в карманах. Но таких меньшинство.

Благодаря двойному забору выдерживается социальная дистанция между техникой и зрителями. Сами зрители на социальную дистанцию плевали.

Зайдём в павильон. По традиции, в центре внимания - Рособоронэкспорт.

Модели истребителей пользуются интересом. И, как я уже писала, не только модели, но и вполне настоящие самолёты.

Вот только Су-57 Индия пока никак не соберётся купить. Хотя на С-400 соблазнились.

Наши "Ильюши".

Большой стенд с девизом "Сами не летаем и другим не даём" представил "Алмаз-Антей".

В виде моделей - вся линейка средств ПВО.

Вот такая "Тунгуска-М1".

Eye In The Sky - многоканальные оптико-электронные системы от "Швабе".

Ну и завершающий на сегодня кадр - модель Ка-226Т. Машина ждёт своего часа, когда начнётся серийное производство в Индии. Как тут говорят, переговоры о производстве затягиваются - всё никак не удаётся договориться об объёме локализации. Но мы верим, что на следующем салоне увидим живой вертолёт в ливрее местных ВВС.

Вот такая красота!

Продолжение следует.