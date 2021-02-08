Скандал на атомном ракетном подводном крейсере «Карелия»

Как сообщила газета "Коммерсантъ" в материале Николая Сергеева "Замполит совсем расстроился в изоляции. Чем закончилась борьба с распространением коронавируса на борту атомной подлодки", скандальный инцидент произошел во время пандемии коронавируса на атомном ракетном подводном крейсере стратегического назначения "Карелия". Заместитель командира по военно-политической работе крейсера получил неполное служебное соответствие за то, что распивал спиртное на его борту, оскорбив при этом подчиненного и его беременную жену. В свою очередь, замполит, утверждая, что он всего лишь боролся с инфекцией, дошел до кассационного военного суда, но дело свое проиграл.

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения Северного флота К-18 "Карелия" проекта 667БДРМ (с) Лев Федосеев / ТАСС

Как следует из судебных решений, опубликованных государственной автоматизированной системой "Правосудие", инцидент произошел на подводной лодке - в/ч 20404-2. Под данным номером в открытых источниках значится стратегический ракетоносец "Карелия".

14 июля 2020 года на его борту произошел конфликт между военнослужащими, разбирательство по которому провел командир подлодки капитан 1-го ранга Антон Масленников. Из пояснений, которые командир дал потом суду, следовало, что одного из участников стычки, замполита капитана 2-го ранга Константина Фролкина, он нашел в его каюте. Тот пребывал "в расстроенных чувствах", и у него имелись явные признаки алкогольного опьянения: покраснение кожи и глаз, а также запах алкоголя изо рта. По словам командира, заместитель признался ему в том, что пил спиртное, поругался с мичманом, а потом продолжил пить.

Конфликт, в ходе которого замполит активно использовал нецензурную брань, по версии командира, также произошел из-за водки. Причем досталось не только мичману, но и его беременной жене.

Последняя в отсутствие мужа, запертого на карантин вместе с экипажем на подлодке, никак не могла оформить продление договора о социальном найме жилья с администрацией ЗАТО Александровск (Мурманская область). Узнав об этом, мичман решил обратиться к замполиту, но нашел его едва держащимся на ногах в медицинском кубрике. По словам пострадавшего, фактически послав его, капитан 2-го ранга проследовал на центральный пост, откуда, не стесняясь в выражениях как в адрес мичмана, так и его супруги, повторил сказанное ранее по громкой связи. Смысл выражений, по словам очевидцев, сводился к тому, что подчиненный сам должен решать свои проблемы. После этого мичман отправился на центральный пост, чтобы поговорить с командиром, но его вовремя остановили.

Тем не менее, командиру лодки было доложено о происшествии, и по итогам разбора с его стороны замполиту Фролкину было объявлено неполное служебное соответствие. С наложенным на него взысканием последний категорически не согласился, обратившись в Гаджиевский гарнизонный военный суд. Капитан 2-го ранга, несмотря на показания многочисленных свидетелей, утверждал, что никакого конфликта не было, а крепкие слова, как и напитки, он не употреблял. Когда же очевидцы подтвердили, что он матерился чуть ли не на всю подлодку, замполит ответил, что "нецензурную брань использовал без умысла оскорбить кого бы то ни было".

По словам военного, спиртное из найденных у него в каюте бутылок в условиях пандемии коронавируса он использовал для обеззараживания рук, предметов и самого помещения.

Поскольку каюта была небольшой, все в ней и пропиталось запахом водки, утверждал замполит. К тому же, отмечал он, никакими объективными доказательствами его пьянства командир подводного крейсера не располагает. Последний подтвердил, что на медицинское освидетельствование офицера не отправлял, так как не имел такой возможности, поскольку "экипаж находился на изоляции" в рамках мероприятия, обусловленного распространением коронавируса. Кроме того, выяснилось, что протокол о грубом дисциплинарном проступке капитана 2-го ранга Фролкина также не оформлялся. Его командир объяснил это тем, что замполит Фролкин был привлечен к ответственности не за конкретный инцидент, а за нарушение общих правил и обязанностей военнослужащих. Строгость наказания командир счел соразмерной проступку, совершенному офицером, призванным быть примером для подчиненных.

В гарнизонном суде капитан 2-го ранга Фролкин дело проиграл, но после этого обратился в апелляционную инстанцию - Северный флотский военный суд. Причем его требования были поддержаны военным прокурором, который настаивал на отмене приказа командира "Карелии".

Однако суд постановил, что протест надзорного органа и другие обстоятельства не влияют "на правильность принятого по данному делу решения". Аналогичную позицию занял и кассационный военный суд.

Защитник капитана 2-го ранга Фролкина обсуждать скандальную историю на борту атомной подводной лодки (АПЛ) с корреспондентом "Ъ" отказался, сославшись на интересы своего клиента. Остался служить замполит на подводном крейсере после инцидента или нет, он не уточнил.

Подводный крейсер "Карелия", вооруженный баллистическими ракетами "Синева", вошел в состав ВМФ в октябре 1989 года. Его экипаж в 1994 году первым установил на Северном полюсе Андреевский и российский флаги. Крейсер считается образцово-показательным на Северном флоте. В ноябре 1996 года на борту "Карелии" побывал тогдашний премьер-министр РФ Виктор Черномырдин. Через два года АПЛ приняла делегацию военнослужащих США, а еще через год - мэра Москвы Юрия Лужкова. В апреле 2000 года на борту "Карелии" в подводники был посвящен тогдашний и. о. президента России Владимир Путин.