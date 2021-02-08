Казахстанский беспилотный летательный аппарат «Шагала»

Как сообщило 5 февраля 2021 года министерство обороны Казахстана, состоялись испытательные полеты нового разведывательного беспилотного авиационного комплекса "Шағала". БЛА разработан военными учеными Национального университета обороны Казахстана имени Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы (НУО).

Опытный образец разведывательного беспилотного летательного аппарата "Шағала" разработки Национального университета обороны Казахстана, февраль 2021 года (с) министерство обороны Казахстана

В сообщении министерства обороны Казахстана говорится, что практика применения БЛА в современных военных конфликтах доказала необходимость разработки собственного аналога. В НУО провели анализ использования не только дронов-разведчиков, но и ударных беспилотников как эффективного оружия против бронетехники и живой силы противника.

Опытный образец разведывательного беспилотного летательного аппарата "Шағала" оснащен программно-аппаратным каналом связи, собственным криптографическим протоколом защищенными каналами связи.

- Положительно оцениваю стремление обеспечить войска отечественными разработками в области БЛА. Однако это не должна быть слепая калька с иностранных аналогов, необходимо учитывать все потребности казахстанской армии, наши географические особенности в оборонительных целях при разработке тактико-технических характеристик отечественных аппаратов, - отметил заместитель министра обороны Казахстана генерал-лейтенант Тимур Дандыбаев.

В ходе полевых испытаний экспериментальной модели, военные ученые апробировали новейшую разработку источника питания устойчивую к низким температурам. Уникальная аккумуляторная батарея - одна из последних разработок специалистов Национального университета обороны.

Заместитель министра обороны обратил внимание на то, чтобы производство казахстанских БЛА предполагало глубокую интеграцию возможностей отечественной оборонной промышленности, минимизируя импорт не производимых в Казахстане узлов и агрегатов.

Для серийного производства БЛА "Шағала", учитывая возможности отечественного оборонно-промышленного комплекса, разработаны программы обслуживания и обучения техников и операторов, а также курс боевой подготовки операторов БЛА для внедрения в учебных заведениях и частях вооруженных сил Казахстана.

По словам начальника военного научно-исследовательского центра полковника Куандыка Акшулакова, беспилотный летательный аппарат "Шағала" не уступает по техническим характеристикам иностранным аналогам, а напротив имеет определенные преимущества.

- Дальность полета БЛА составляет до 30 километров. В воздухе он может находиться до двух с половиной часов, устойчиво ведет себя при усилении ветра до 14 метров в секунду. В будущем планируем, что он будет поставлен на вооружение в войска в звене - от взвода до батальона, - сказал начальник военного научно-исследовательского центра полковник Куандык Акшулаков.

В программе испытательных полетов были представлены различные этапы подготовки и режимы работы беспилотника "Шағала".

Результаты научной работы запатентованы и по окончании опытной войсковой эксплуатации все наработки будут переданы в оборонно-промышленный комплекс Казахстана.

Справочно: Национальный университет обороны имени Первого Президента РК - Елбасы с 2014 года ведет исследования в области беспилотных систем, изучаются как технологии производства, так и порядок их применения в интересах вооруженных сил Казахстана. В 2020 году Национальным университетом обороны были успешно сданы итоговые отчеты о научной и научно-технической деятельности по 13 проектам грантового финансирования и трем проектам программно-целевого финансирования.

Опытный образец разведывательного беспилотного авиационного комплекса "Шағала" разработки Национального университета обороны Казахстана, февраль 2021 года (с) министерство обороны Казахстана

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