Войти
bmpd.livejournal.com

Казахстанский беспилотный летательный аппарат «Шагала»

653
0
0

Как сообщило 5 февраля 2021 года министерство обороны Казахстана, состоялись испытательные полеты нового разведывательного беспилотного авиационного комплекса "Шағала". БЛА разработан военными учеными Национального университета обороны Казахстана имени Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы (НУО).

Опытный образец разведывательного беспилотного летательного аппарата "Шағала" разработки Национального университета обороны Казахстана, февраль 2021 года (с) министерство обороны Казахстана

В сообщении министерства обороны Казахстана говорится, что практика применения БЛА в современных военных конфликтах доказала необходимость разработки собственного аналога. В НУО провели анализ использования не только дронов-разведчиков, но и ударных беспилотников как эффективного оружия против бронетехники и живой силы противника.

Опытный образец разведывательного беспилотного летательного аппарата "Шағала" оснащен программно-аппаратным каналом связи, собственным криптографическим протоколом защищенными каналами связи.

- Положительно оцениваю стремление обеспечить войска отечественными разработками в области БЛА. Однако это не должна быть слепая калька с иностранных аналогов, необходимо учитывать все потребности казахстанской армии, наши географические особенности в оборонительных целях при разработке тактико-технических характеристик отечественных аппаратов, - отметил заместитель министра обороны Казахстана генерал-лейтенант Тимур Дандыбаев.

В ходе полевых испытаний экспериментальной модели, военные ученые апробировали новейшую разработку источника питания устойчивую к низким температурам. Уникальная аккумуляторная батарея - одна из последних разработок специалистов Национального университета обороны.

Заместитель министра обороны обратил внимание на то, чтобы производство казахстанских БЛА предполагало глубокую интеграцию возможностей отечественной оборонной промышленности, минимизируя импорт не производимых в Казахстане узлов и агрегатов.

Для серийного производства БЛА "Шағала", учитывая возможности отечественного оборонно-промышленного комплекса, разработаны программы обслуживания и обучения техников и операторов, а также курс боевой подготовки операторов БЛА для внедрения в учебных заведениях и частях вооруженных сил Казахстана.

По словам начальника военного научно-исследовательского центра полковника Куандыка Акшулакова, беспилотный летательный аппарат "Шағала" не уступает по техническим характеристикам иностранным аналогам, а напротив имеет определенные преимущества.

- Дальность полета БЛА составляет до 30 километров. В воздухе он может находиться до двух с половиной часов, устойчиво ведет себя при усилении ветра до 14 метров в секунду. В будущем планируем, что он будет поставлен на вооружение в войска в звене - от взвода до батальона, - сказал начальник военного научно-исследовательского центра полковник Куандык Акшулаков.

В программе испытательных полетов были представлены различные этапы подготовки и режимы работы беспилотника "Шағала".

Результаты научной работы запатентованы и по окончании опытной войсковой эксплуатации все наработки будут переданы в оборонно-промышленный комплекс Казахстана.

Справочно: Национальный университет обороны имени Первого Президента РК - Елбасы с 2014 года ведет исследования в области беспилотных систем, изучаются как технологии производства, так и порядок их применения в интересах вооруженных сил Казахстана. В 2020 году Национальным университетом обороны были успешно сданы итоговые отчеты о научной и научно-технической деятельности по 13 проектам грантового финансирования и трем проектам программно-целевого финансирования.

Опытный образец разведывательного беспилотного авиационного комплекса "Шағала" разработки Национального университета обороны Казахстана, февраль 2021 года (с) министерство обороны Казахстана

Видео:

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Проекты
2020-й год
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
13.01.2020
Апгрейд машины боевой: морпехи получат обновленную бронетехнику
04.09.2019
Россия решила поделиться с СНГ опытом отражения массированных атак беспилотников
11.10.2018
Шойгу: в 2017 году российские войска получили 206 новейших образцов вооружений
12.02.2018
Чем запомнится Singapore Airshow 2018 для России
22.01.2018
Глобальный неядерный удар Москве уже не угрожает
10.01.2012
Десятка событий оборонного характера 2011 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.02 22:31
  • 73
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 08.02 22:04
  • 2
Линейку поршневых двигателей для дронов создадут в России
  • 08.02 21:08
  • 8
Калининградский синдром
  • 08.02 21:05
  • 1
Зеленский пообещал полярникам свой украинский ледокол
  • 08.02 20:31
  • 17
Разработчик сообщил, что зенитный комплекс "Деривация-ПВО" можно заряжать во время боя
  • 08.02 17:06
  • 24
«МиГ» приступил к созданию нового скоростного высотного истребителя
  • 08.02 15:56
  • 2
Переоснастят Су-57? Эксперт допустил отсрочку создания МиГ-41
  • 08.02 15:36
  • 2
Как реагировать на усиление активности ВМС США и стран НАТО в Черном море
  • 08.02 14:12
  • 1
На Кубань поступили новейшие зенитно-ракетные комплексы "Верба"
  • 08.02 14:01
  • 1
Не сгореть у Солнца: ученые помогут приблизиться к звезде
  • 08.02 11:08
  • 3
В России не нашлось двигателей для ударных беспилотников
  • 08.02 10:51
  • 1
Современные речные операции
  • 08.02 08:24
  • 1
Филиппины заказали израильские катера типа Shaldag Mk V с ракетным вооружением
  • 08.02 02:56
  • 36
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 08.02 02:25
  • 24
Флот получит универсальную «мухобойку»