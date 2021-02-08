В России начались наземные тесты самолета, оснащенного потенциально революционным сверхпроводниковым электродвигателем

Российские инженеры приступили к наземным испытаниям летающей лаборатории на базе Як-40, оснащенной сверхпроводниковым электродвигателем. Он установлен в носовой части летательного аппарата.

В России разрабатывают потенциально революционный авиационный электродвигатель. Как стало известно, оснащенный им самолет начал наземные тесты.

Они стартовали в Новосибирске. Cамолет с включенным питанием электродвигателя выполнил пробежку по взлетно-посадочной полосе. В рамках этого этапа специалисты проверили работоспособность силовой установки летательного аппарата, а также ряда других его систем.

Во время тестов была подтверждена правильность выбранных технических решений. Среди прочего инженеры проанализировали условия электромагнитной совместимости бортового и сверхпроводникового оборудования. Были проверены главные режимы работы электрического двигателя и его компонентов.

Напомним, об установке нового двигателя на Як-40 стало известно в декабре. Перед этим силовая установка прошла ряд стендовых наземных тестов. Успешные испытания открывают путь к первому полету летающей лаборатории, который, как была заявлено раньше, может состояться уже в этом году.

Летающая лаборатория с инновационным сверхпроводниковым электродвигателем. Его мощность составляет 500 кВт Источник изображения: ciam

Экспериментальный самолет построили на базе турбореактивного пассажирского Як-40. Вместо одного из трех двигателей, расположенных в хвостовой части, самолет получил турбовальный газотурбинный с электрическим генератором.

Як-40 Источник изображения: wikipedia

Установленный в носовой части перспективный электродвигатель разработали специалисты ЗАО «СуперОкс» по контракту с ФПИ (Фонд перспективных исследований): проект получил обозначение «Контур». Летающую лабораторию создали в Сибирском научно-исследовательском институте имени Чаплыгина.

Благодаря применению сверхпроводимых технологий можно обеспечить более высокую плотность тока и значительно улучшить главные характеристики электродвигателя.

Исследуемая технология позволяет обеспечить двукратное повышение удельной мощности электродвигателя, а также снизить расход топлива при его использовании в составе гибридной силовой установки. В перспективе технологию можно будет использовать для создания полностью электрических самолетов и вертолетов.

Разработка гибридных самолетов — крайне популярное направление в наши дни. Напомним, в прошлом году британская Electric Aviation Group представила проект гибридного авиалайнера, рассчитанного на 70 пассажиров. Предполагается, что на его основе можно построить полностью электрическую крылатую машину.