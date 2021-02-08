Войти
Интерфакс-АВН

Китайский зонд сделал первую фотографию Марса

597
0
0
Тяньвэнь-1
Тяньвэнь-1.
Источник изображения: CNSA/CLEP

Пекин. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Китайский зонд "Тяньвэнь-1" сделал первую фотографию Марса с расстояния примерно в 2,2 млн километрах и успешно провел четвертую коррекцию орбиты, сообщает Китайское национальное космическое управление.

"Тяньвэнь-1", находясь примерно в 2,2 млн километрах от Марса, получил первый кадр Марса", - говорится в сообщении управления.

Китай запустил ракету со своей первой автоматической межпланетной станцией (АМС) "Тяньвэнь-1" в июле прошлого года. Цель миссии - найти следы жизни на Марсе, а также изучить возможности для его потенциальной колонизации человеком.

Станция должна достигнуть Марса 11 февраля 2021 года. В это время она начнет выполнять торможение и выйдет на орбиту этой планеты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CNSA
Проекты
Марс
Похожие новости
08.02.2021
Китайский зонд "Тяньвэнь-1" совершил четвертую корректировку маршрута по пути к Марсу
31.12.2020
Краснее некуда
30.10.2019
Советский дух в "божественном сосуде"
03.05.2017
Китай и ESA ведут переговоры о строительстве первой обитаемой станции на Луне
26.10.2016
Ни хау!
01.06.2016
Китайские космонавты высадятся на Луну до 2036 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.02 22:31
  • 73
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 08.02 22:04
  • 2
Линейку поршневых двигателей для дронов создадут в России
  • 08.02 21:08
  • 8
Калининградский синдром
  • 08.02 21:05
  • 1
Зеленский пообещал полярникам свой украинский ледокол
  • 08.02 20:31
  • 17
Разработчик сообщил, что зенитный комплекс "Деривация-ПВО" можно заряжать во время боя
  • 08.02 17:06
  • 24
«МиГ» приступил к созданию нового скоростного высотного истребителя
  • 08.02 15:56
  • 2
Переоснастят Су-57? Эксперт допустил отсрочку создания МиГ-41
  • 08.02 15:36
  • 2
Как реагировать на усиление активности ВМС США и стран НАТО в Черном море
  • 08.02 14:12
  • 1
На Кубань поступили новейшие зенитно-ракетные комплексы "Верба"
  • 08.02 14:01
  • 1
Не сгореть у Солнца: ученые помогут приблизиться к звезде
  • 08.02 11:08
  • 3
В России не нашлось двигателей для ударных беспилотников
  • 08.02 10:51
  • 1
Современные речные операции
  • 08.02 08:24
  • 1
Филиппины заказали израильские катера типа Shaldag Mk V с ракетным вооружением
  • 08.02 02:56
  • 36
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 08.02 02:25
  • 24
Флот получит универсальную «мухобойку»