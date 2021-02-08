Китайский зонд сделал первую фотографию Марса

Пекин. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Китайский зонд "Тяньвэнь-1" сделал первую фотографию Марса с расстояния примерно в 2,2 млн километрах и успешно провел четвертую коррекцию орбиты, сообщает Китайское национальное космическое управление.

"Тяньвэнь-1", находясь примерно в 2,2 млн километрах от Марса, получил первый кадр Марса", - говорится в сообщении управления.

Китай запустил ракету со своей первой автоматической межпланетной станцией (АМС) "Тяньвэнь-1" в июле прошлого года. Цель миссии - найти следы жизни на Марсе, а также изучить возможности для его потенциальной колонизации человеком.

Станция должна достигнуть Марса 11 февраля 2021 года. В это время она начнет выполнять торможение и выйдет на орбиту этой планеты.