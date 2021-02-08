Подводный крейсер "Северодвинск" поразил цель ракетой "Калибр"

Атомный подводный ракетоносный крейсер "Северодвинск" успешно поразил береговую цель ракетой "Калибр". Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.
Стрельба велась в штатном режиме из подводного положения в одном из полигонов боевой подготовки в Баренцевом море.
- Цель располагается на боевом поле Чижа в Архангельской области, - отметили в пресс-службе. - От полигона, откуда производилась стрельба, ее отделяют несколько сотен километров.
Справка "РГ"
К-560 "Северодвинск" - российская многоцелевая атомная подводная лодка с крылатыми ракетами 4-го поколения. Головной корабль проекта 885 "Ясень". Построена по базовому проекту 885 (08850) "Ясень". Надводное водоизмещение крейсера составляет 8600 тонн, подводное - 13800 тонн, максимальная длина: 139 метров, ширина 13 метров. Численность экипажа - 90 человек.
Алексей Михайлов (Мурманская область)