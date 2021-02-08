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Российская газета

МW сравнил шансы Су-35 и F-15ЕX в воздушном бою

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Источник изображения: rg.ru

Российский и американский истребители Су-35 и F-15ЕX, относящиеся к поколению 4++ создавались для достижения разных целей. Но, по мнению экспертов, гипотетически их экспортные версии могут вступить в противостояние.


Military Watch Magazine оценил возможности этих самолетов. Су-35 является глубокой модернизацией Су-27. Он имеет увеличенную полезную нагрузку, двигатель с управляемым вектором тяги, новые датчики и радар, дающий превосходную ситуационную осведомленность, а также мощную инфракрасную систему поиска и слежения.

Су-35 оказался легче и долговечнее за счет использования современных композитных материалов, а его заметность для радаров снизилась благодаря модернизации конструкции планера. Эти усовершенствования были дополнены новым поколением ракет класса "воздух-воздух". Машина также получила продвинутую авионику и системы радиоэлектронной борьбы, что позволяет ей противостоять всем существующим западными истребителям.

Обновленный американский F-15ЕX имеет больше общего с оригинальным F-15, чем российский Су-35 с Су-27. Но на нем тоже установлены мощный радар, новая система радиоэлектронной борьбы и авионика, а также увеличена полезная нагрузка. При этом эксплуатационные расходы и требования к техническому обслуживанию истребителя снизились. Но F-15ЕX в первую очередь предназначен для поддержки истребителей-невидимок F-35A и F-22 и самолетов следующего - шестого поколения.

"В бою в пределах видимости Су-35 обладает рядом значительных преимуществ, включая гораздо более маневренный планер и двигатели с управляемым вектором тяги. У F-15ЕX отсутствуют какие-либо возможности управления вектором тяги. Он более приспособлен для ведения боя за пределами видимости", - отмечает Military Watch Magazine.

Но и в бою на дальней дистанции Су-35 обладает отличной ситуационной осведомленностью, а также выигрывает от меньшей заметности. При этом его американский конкурент имеет большую полезную нагрузку и может нести большее количество ракет. Кроме того, он является потенциальной платформой для новой разрабатываемой ракеты класса "воздух-воздух" AIM-260.

Однако сейчас Су-35, уступая в полезной нагрузке, выигрывает в дальности поражения и уже может использовать новейшее ракетное вооружение.

"Высокая маневренность Су-35 позволяет ему частично компенсировать меньшую полезную нагрузку и обеспечивает большую живучесть на дальних дистанциях за счет лучшей способности уклоняться от ракет противника с помощью сложных маневров", - пишет Military Watch Magazine. F-15ЕX должен будет больше полагаться на системы радиоэлектронной борьбы для нейтрализации угроз и может быть особенно уязвим для современных ракет.


Михаил Русин

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Страны
Россия
США
Продукция
F-15
F-22
F-35A
Су-27
Су-35
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