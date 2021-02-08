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WarSpot

Китай перехватил баллистическую ракету средней дальности

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Источник изображения: warspot.ru

У Китая появилась возможность перехвата баллистических ракет средней дальности. Вчера, 4 февраля, пресс-служба Минобороны Китая сообщило о том, что испытания наземной системы ПВО завершились успешно.

«Китай провёл на своей территории испытание наземной технологии противоракетного перехвата, и это испытание достигло намеченной цели. Этот тест носит защитный характер и не направлен ни на одну страну», — сообщили в пресс-службе Минобороны КНР.

Видео перехвата баллистической ракеты

По данным портала globaltimes.cn, испытания проходили на полигоне Корла в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Ракета-перехватчик, выпущенная с наземной установки, успешно поразила мишень, имитирующую баллистическую ракету средней дальности, на середине курса.

По неофициальным данным, это были четвёртые и первые успешные испытания ракеты-перехватчика баллистических ракет средней дальности. Ряд аналитиков уже назвали это испытания сигналом Индии, активно разрабатывающей ракеты с возможностью нести ядерные боеголовки, тогда как в США китайские противоракеты считают антиспутниковым оружием.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
США
Проекты
Ядерный щит
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