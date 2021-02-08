Турция начала производство нового ударного дрона

Турецкая компания Baykar Technologies начала серийное производство высотных дальних беспилотников Acinci, сообщил CNN технический директор компании Сельчук Байрактар.

- Дрон способен обнаруживать цели, недоступные человеческому глазу, перехватывать воздушные цели и осуществлять бомбардировку. Принятие его на вооружение позволит снизить нагрузку на пилотируемую авиацию, - добавил министр обороны Турции Исмаил Демир.

Дальний разведывательно-ударный беспилотник Acinci имеет размах крыльев 20,6 метра, взлетную массу 4,5 тонны и продолжительность полета 24 часа. Дрон оснащен радаром с АФАР, шестью компьютерами с искусственным интеллектом, системой наведения и шестью точками подвески вооружения общей массой 1350 килограммов. Acinci может использовать ракеты "воздух-воздух" и барражирующие боеприпасы для ударов по земле. На беспилотнике установлены турбовинтовые двигатели АИ-450Т украинского производства.

Первый полет дрона состоялся в декабре 2019 года. В 2020-м второй летный прототип прошел полную программу испытаний - в частности, он поднялся на 12 километров.

Антон Валагин