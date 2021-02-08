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Российская газета

БМП-2 с новой системой кругового обзора показали на выставке в Индии

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Источник изображения: rg.ru

На международной авиационно-космической выставке Aero India-2021, проходившей в Бангалоре, были показаны также образцы техники для сухопутных войск.

Например, российские производители представили бронемашины на унифицированной платформе "Бумеранг".

В свою очередь, индийские разработчики презентовали очередную доработку боевой машины пехоты БМП-2.

Как сообщается, экипаж получил оборудование, позволяющее вести эффективное круговое наблюдение за местностью в любое время суток. Внешнее отличие от обычных образцов заключается в установленном за башней специальном модуле с камерами обзора.

Ожидается, что это новшество значительно повысит боевые возможности выпускаемой по лицензии "двойки".

Известно, что такие технологии отрабатываются в ряде других стран, например, в Израиле, где в 2019 году были представлены три опытных образца БМП будущего.

Аналогичное оборудование также тестировали на основных боевых танках Merkava IV и Challenger 2.

Возможность кругового обзора имеется и на российских танках Т-14, БМП Т-15 платформы "Армата", колесных и гусеничных БМП "Бумеранг" и "Курганец-25".


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Индия
Россия
Продукция
Challenger 2
Merkava
Армата
БМП-2
Бумеранг
Курганец-25
Т-15
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