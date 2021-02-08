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РИА Новости

"Амбициозная задача". Эксперт о создании в России сбивающего дроны ПТРК

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Ми-2 с ПТРК "Малютка"
Ми-2 с ПТРК "Малютка".
Источник изображения: CC BY-SA 3.0 / Pibwl / Polish attack helicopter Mil Mi-2URP-G - 9M14 Malutka (AT-3) missile

В России создают первый в мире противотанковый ракетный комплекс, способный сбивать дроны. В эфире радио Sputnik военный эксперт Вадим Козюлин рассказал, насколько сложную задачу предстоит решить инженерам и конструкторам.

Конструкторское бюро приборостроения (КБП, входит в "Ростех") разрабатывает не имеющий аналогов в мире многоцелевой противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), способный эффективно сбивать ранее "недостижимые цели", в том числе беспилотники. Об этом сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.

По его словам, для нового комплекса будут разработаны специальные комбинированные головки самонаведения сразу с двумя каналами – тепловизионным и оптическим.

"Создаются новые теле-тепловизионные головки самонаведения. Новые боеприпасы будут применяться по принципу "выстрелил – забыл"", – добавил Оздоев.

Как отмечает агентство, для боеприпасов разрабатываются новые составы взрывчатых веществ.

Пока ни одна страна мира не имеет на вооружении противотанковых комплексов, которые могут уверенно поражать такие малоразмерные и маневренные цели, как беспилотники.

В эфире радио Sputnik профессор Академии военных наук, директор проекта по новым технологиям и международной безопасности ПИР-Центра Вадим Козюлин отметил, что перед российскими разработчиками стоит непростая задача.

"Некоторые противотанковые комплексы способны сбивать вертолеты. Но это большая мишень, которую легко обнаружить. Другое дело – беспилотник. Помимо того, что у противотанкового комплекса иначе настроена система обнаружения, у него еще и другая боеголовка, поскольку одно дело, когда надо пробить танковую броню, а другое дело, когда нужно поразить беспилотник. Поэтому технически задача довольно сложная и, конечно, амбициозная. Наверное, в армии нужны подобного рода комплексы – угрозы приходят неожиданно, и нужно быть готовым ко всему. Удобно, когда это один комплекс – можно бороться и с наземными, и с воздушными целями. Вместе с тем, универсальные комплексы наследуют и недостатки того и другого. Поэтому инженерам предстоит сложная задача. Тем заметнее будет это достижение, когда они с этой задачей справятся", – сказал Вадим Козюлин.
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Россия
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КБП
Ростех
Проекты
БПЛА
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