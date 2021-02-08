"Амбициозная задача". Эксперт о создании в России сбивающего дроны ПТРК

В России создают первый в мире противотанковый ракетный комплекс, способный сбивать дроны. В эфире радио Sputnik военный эксперт Вадим Козюлин рассказал, насколько сложную задачу предстоит решить инженерам и конструкторам.
Конструкторское бюро приборостроения (КБП, входит в "Ростех") разрабатывает не имеющий аналогов в мире многоцелевой противотанковый ракетный комплекс (ПТРК), способный эффективно сбивать ранее "недостижимые цели", в том числе беспилотники. Об этом сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.
По его словам, для нового комплекса будут разработаны специальные комбинированные головки самонаведения сразу с двумя каналами – тепловизионным и оптическим.
"Создаются новые теле-тепловизионные головки самонаведения. Новые боеприпасы будут применяться по принципу "выстрелил – забыл"", – добавил Оздоев.
Как отмечает агентство, для боеприпасов разрабатываются новые составы взрывчатых веществ.
Пока ни одна страна мира не имеет на вооружении противотанковых комплексов, которые могут уверенно поражать такие малоразмерные и маневренные цели, как беспилотники.
В эфире радио Sputnik профессор Академии военных наук, директор проекта по новым технологиям и международной безопасности ПИР-Центра Вадим Козюлин отметил, что перед российскими разработчиками стоит непростая задача.