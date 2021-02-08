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Российская газета

Будущее артиллерии: как может измениться САУ "Коалиция-СВ"

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Источник изображения: Владимир Песня \ РИА Новости

Самоходное орудие 2С35 "Коалиция-СВ" в будущем может стать роботом и получить новое орудие, в конструкции которого будут применены самые передовые технологии.

В февральском номере издания Министерства обороны Российской Федерации "Армейский сборник" рассказывается о перспективах развития отечественных артиллерийских вооружений.

В частности, отмечается, что новейшая российская самоходка уже сейчас имеет необитаемое роботизированное боевое отделение с полной автоматизацией процессов подготовки выстрелов.

Внедрены так называемые модульные метательные заряды и система микроволнового воспламенения.

Отмечается, что дивизион 2С35 существенно превосходит аналогичное подразделение, вооруженное уже имеющимися в войсках 2С19М2 "Мста-С". Например, только по размерам поражения участка сосредоточенного огня - в два-три раза, по количеству одновременно выполняемых огневых задач - в три-четыре раза.

В материале сообщается, что в Центральном научно-исследовательском институте "Буревестник" на базе "Коалиции-СВ" создали экспериментальную термоэлектрохимическую артиллерийскую установку.

В ней для образования мощного электромагнитного поля использовался электрохимический (взрывной) генератор энергии. Результаты испытаний показали, что по дальнобойности это орудие в 1,5 раза превзошло традиционные.

Кроме того, планируется доработать самоходку так, чтобы она могла функционировать в полностью безэкипажном режиме.

В минувшем месяце пресс-служба Западного военного округа сообщила, что в текущем году Таманская мотострелковая дивизия получит дивизионный комплект САО "Коалиция-СВ".


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

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Россия
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2С36 Коалиция-СВ
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