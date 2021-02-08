Американские солдаты остаются в Германии

С новым президентом Соединённые Штаты корректируют свои отношения с союзниками. Вчера, 4 января, портал defensenews.com сообщил о том, что новый министр обороны США заморозил сокращение численности американских солдат в Германии.

По словам главы европейского командования США генерала ВВС Тода Уолтерса, всё планирование, связанное с сокращением войск в Германии, инициированное администрацией предыдущего президента, приостановлено. Решение о дальнейшей численности американского контингента в Германии будет принято после того, как новый глава Пентагона Ллойд Остин детально изучит решение Дональда Трампа.

Американские войска в Германии Источник изображения: janes.com

Вывод американских войск из Германии был частью «наказания» со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Ещё в 2019 году посол США в Германии пригрозил вывести с территории страны часть американского военного персонала, если немцы не увеличат свой вклад в оборону. Эти угрозы прозвучали после того, как Дональд Трамп неоднократно обвинил союзников по НАТО в том, что они не выполняют свои обязательства по затратам на оборону. «На самом деле оскорбительно полагать, что налогоплательщик США должен продолжать платить, чтобы в Германии было более 50 000 американцев, тогда как немцы тратят свои излишки на внутренние программы», — заявил Ричард Гренелл, посол США в Германии.

По официальным данным, в Германии несли службу порядка 34 500 американских военнослужащих и 17 000 человек гражданского персонала. При необходимости США могут оперативно нарастить численность военных до 52 000. Вывод 9500 солдат планировалось осуществить к сентябрю 2020 года, но из-за ряда факторов этот процесс существенно затянулся, а теперь и вовсе заморожен.