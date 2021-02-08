Войти
WarSpot

Американские солдаты остаются в Германии

730
0
0
Источник изображения: warspot.ru

С новым президентом Соединённые Штаты корректируют свои отношения с союзниками. Вчера, 4 января, портал defensenews.com сообщил о том, что новый министр обороны США заморозил сокращение численности американских солдат в Германии.

По словам главы европейского командования США генерала ВВС Тода Уолтерса, всё планирование, связанное с сокращением войск в Германии, инициированное администрацией предыдущего президента, приостановлено. Решение о дальнейшей численности американского контингента в Германии будет принято после того, как новый глава Пентагона Ллойд Остин детально изучит решение Дональда Трампа.

Американские войска в Германии

Источник изображения: janes.com

Вывод американских войск из Германии был частью «наказания» со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Ещё в 2019 году посол США в Германии пригрозил вывести с территории страны часть американского военного персонала, если немцы не увеличат свой вклад в оборону. Эти угрозы прозвучали после того, как Дональд Трамп неоднократно обвинил союзников по НАТО в том, что они не выполняют свои обязательства по затратам на оборону. «На самом деле оскорбительно полагать, что налогоплательщик США должен продолжать платить, чтобы в Германии было более 50 000 американцев, тогда как немцы тратят свои излишки на внутренние программы», — заявил Ричард Гренелл, посол США в Германии.

По официальным данным, в Германии несли службу порядка 34 500 американских военнослужащих и 17 000 человек гражданского персонала. При необходимости США могут оперативно нарастить численность военных до 52 000. Вывод 9500 солдат планировалось осуществить к сентябрю 2020 года, но из-за ряда факторов этот процесс существенно затянулся, а теперь и вовсе заморожен.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
NATO
Похожие новости
30.12.2020
Малых войн с Россией не бывает
20.11.2019
В ожидании войны в Европе Париж склоняется к капитуляции
12.11.2019
Война с Россией на Висле: НАТО готовит масштабные учения (Polityka, Польша)
16.09.2019
"Сдерживать Россию": за что США платят Украине
26.02.2018
Нужно дать четкий ответ возрождающемуся флоту России, а не выдавать желаемое за действительное
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.02 22:31
  • 73
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 08.02 22:04
  • 2
Линейку поршневых двигателей для дронов создадут в России
  • 08.02 21:08
  • 8
Калининградский синдром
  • 08.02 21:05
  • 1
Зеленский пообещал полярникам свой украинский ледокол
  • 08.02 20:31
  • 17
Разработчик сообщил, что зенитный комплекс "Деривация-ПВО" можно заряжать во время боя
  • 08.02 17:06
  • 24
«МиГ» приступил к созданию нового скоростного высотного истребителя
  • 08.02 15:56
  • 2
Переоснастят Су-57? Эксперт допустил отсрочку создания МиГ-41
  • 08.02 15:36
  • 2
Как реагировать на усиление активности ВМС США и стран НАТО в Черном море
  • 08.02 14:12
  • 1
На Кубань поступили новейшие зенитно-ракетные комплексы "Верба"
  • 08.02 14:01
  • 1
Не сгореть у Солнца: ученые помогут приблизиться к звезде
  • 08.02 11:08
  • 3
В России не нашлось двигателей для ударных беспилотников
  • 08.02 10:51
  • 1
Современные речные операции
  • 08.02 08:24
  • 1
Филиппины заказали израильские катера типа Shaldag Mk V с ракетным вооружением
  • 08.02 02:56
  • 36
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 08.02 02:25
  • 24
Флот получит универсальную «мухобойку»