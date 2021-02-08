Санкэй (Япония): Токио протестует против плановых военных учений на Кунашире

Япония в истерике: Россия позволила себе очередные военные учения на российском Кунашире с артиллерийскими стрельбами. Японский МИД протестует: «Нельзя!». В комментариях некоторых японцев тоже сквозят истерические и даже воинственные нотки. Но многие говорят, что острова Японии уже не вернуть. И винят во всем японские власти.

Японские СМИ с нотками истерики сообщают о том, что по информации Министерства обороны России в период с 4 по 12 февраля нынешнего года в прибрежной зоне острова Кунашир пройдут очередные плановые учения российских войск с артиллерийскими стрельбами. В этой связи российская сторона предупреждает о необходимости соблюдения необходимых мер предосторожности в акватории Южный Курил. Сообщения об этом дали газеты "Санкэй симбун", "Токио симбун", "Нисиниппон симбун", крупнейший японский агрегатор новостей Yahoo News Japan, информационное агентство Kyodo, информационно-новостной канал Asahi TV и другие медиа-ресурсы.

Так, газета "Санкэй симбун" сообщает, что 3 февраля Россия уведомила японское правительство о том, что в период с 5 по 12 февраля российские вооруженные силы проведут военные учения со стрельбами на южном побережье острова Кунашир. В этой связи МИД Японии по дипломатическим каналам направил российской стороне ноту протеста. "Санкэй симбун" отмечает, что по имеющимся у нее данным, в марте текущего года Россия еще раз проведет военные учения в районе "северных территорий, конкретно - островов Итуруп и Кунашир. Российская армия активизировала военную деятельность на Южных Курилах, в том числе ракетные стрельбы в этом районе, с осени прошлого года.

Японское правительство не перестает протестовать против такой деятельности России, заявляя при этом, что "позиция японской стороны в отношении "северных территорий" остается неизменной".

Японские наблюдатели указывают на то, что рост военной активности России на Южных Курилах может быть связан с приближающимся саммитом мировой "двадцатки" G20 в Осака. Тем самым Россия может посылать Японии некий "сдерживающий сигнал".

Но, как утверждают японские СМИ, несмотря на неоднократные протесты со стороны Японии, российская сторона постоянно заявляет, что "у Японии нет права протестовать против военных учений, которые Россия проводит на своей собственной территории", и не принимает протесты Токио.

Комментарии японских читателей

bzp

Вот уже сколько десятилетий прошло после окончания войны. А трусливая политика нашего слабого правительства привела к тому, что мы сейчас имеем. Разве только с Россией мы не можем разрешить территориальную проблему? То же самое и с Китаем (острова Сенкаку) и с Южной Кореей (острова Такэсима)!

yt1

Японское правительство все еще думает, что оно вернет "северные территория"? Если это так, то оно сильно ошибается! Россия не имеет никакого желания возвращать нам острова! Пора просыпаться! Нужно больше привлекать международную общественность и меньше полагаться на добрую волю России!

abcde

Все, маски сброшены. Теперь есть только белое и черное! Вскоре Россия и Китай подпишут между собой свой договор безопасности! И что нам останется? Поставить американские военные базы не только на Окинаве, но и на Хоккайдо, и в регионах Тохоку и Хокурику и даже на Кюсю. А на на малых островах разместить ракеты. Идеалистическими рассуждениями страну не защитишь. Нужно быстро вооружаться, и только тогда мы сможем оборонить нашу страну!

mas

Все говорят, что на Россию нужно давить. К сожалению, пока никакое давление на нее не срабатывает. Даже американцы ничего не могут поделать. Что уж говорить о Японии? Может быть, Россия еще прислушалась бы к нам, если бы мы могли сказать: "Потопим Москву в море огня!". Но на самом-то деле до этого Москва потопит в море огня Токио! Если быть реалистами, то нужно ждать, пока Россия ослабнет. Это единственны шанс!

sup

А все-таки Россия уведомила же нас заранее о военных учениях! Так что, может быть и не все еще пропало!

hir

А с чего России нас уведомлять об учениях на "северных островах"? Ведь де-факто владеет ими и распоряжается на них она!

tan

А что Япония может еще, кроме того, чтобы выражать свои "протесты" и "сожаления"? Где решительные действия нашего правительства. Политика кабинета в отношении России становится шаблонной. Ведь всем понятно, что так просто "территориальную проблему" не решишь!

jon

В 2045 году исполнится 100 лет со времени захвата русскими наших островов. К этому времени вся мировая общественность смирится с тем, что они российские. Так слабая политика нашего правительства поспособствует тому, что острова у нас окончательно отнимут, и проблема разрешится сама собой!

xah

Военные учения и стрельбы российской армии на Кунашире? Да это они уже прицеливаются по Хоккайдо! Так что уж о "северных территориях" забудьте! Как бы огонь не распространился дальше!

yam

Никогда нам эта воровская Россия острова не отдаст. А наш единственный действенный протест по отношению ко всем этим коммунистам - полностью обрубить передачу им всяких передовых технологий!

ohs

Выразили протест? И всего-то? Да что с этого толку? Надо во всю глотку кричать перед международным сообществом о преступлениях России! А если этого не делать, вслед за "фактическим контролем" она просто полностью заберет острова себе!

aki

Это Россия своими военными учениями демонстрирует нам свою власть над "северными островами". Проводя в ответ на это свойственную нашему правительству трусливую дипломатию, мы ведем дело к потере и территорий, и своего суверенитета.

dhf

Да Россия разместила на "северных островах" не только дальнобойную артиллерию. Там уже давно стоят современные ракетные дивизионы. А ведь когда-то это была наша земля. И все произошло всего за несколько лет!

orenji

А может и Японии пострелять из пушек? Видимо, слов Путин не понимает!

tak

Успокойтесь, с такой нашей политикой и таким нашим правительством, мы помаленьку уступим окружающим странам не только "северные территории", но и острова Сенкаку, и острова Такэсима!