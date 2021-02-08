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ЦАМТО

Новые ЗРС С-400 "Триумф" в Поволжье отразили атаку условного противника

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ЗРС С-400 "Триумф"
ЗРС С-400 "Триумф".
Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

ЦАМТО, 5 февраля. Новые зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 "Триумф" ЦВО отразили массированный авианалет условного противника над Самарской областью в ходе первого учения после заступления на боевое дежурство.

В ходе практических действий зенитчики создали эшелонированную оборону и выполнили захват, сопровождение и электронные пуски ЗУР по самолетам тактической и стратегической авиации "противника". Расчеты ЗРС обнаружили и поразили более 40 целей на различных высотах, скорость которых составляла свыше 1000 м/с.

Как сообщалось ранее, 29 января на боевое дежурство по обороне воздушного пространства регионов Поволжья заступил новый полк ЗРС С-400 "Триумф". Перевооружение позволило увеличить боевые возможности зенитного ракетного полка в 1,7 раза.

Новый полковой комплект ЗРС С-400 "Триумф" был получен на вооружение в декабре 2020 года. Передача техники и первые боевые пуски прошли на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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Продукция
С-400 Триумф
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