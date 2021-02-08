Минобороны Индии заключило контракт на поставку 83 самолетов "Теджас"

ЦАМТО, 5 февраля. В ходе выставки Aero India 2021 в Бангалоре 3 февраля Минобороны Индии заключило с государственной компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL) официальный контракт на поставку ВВС Индии 83 легких боевых самолетов "Теджас" (LCA).

Контракт предусматривает поставку 73 легких боевых самолета LCA "Теджас" Mk-1A и 10 двухместных учебно-тренировочных самолетов LCA "Теджас" Mk-1.

По заявлению Министерства обороны Индии, стоимость контракта составляет около 480 млрд. индийских рупий. Покупка самолетов стоимостью 456,96 млрд. индийских рупий (6,27 млрд. долл.), а также проектирования и развития необходимой инфраструктуры стоимостью 12 млрд. рупий (164,3 млн. долл.) были одобрены 13 января на заседании Комитета правительства Индии по безопасности.

Как заявлено, это первая закупка МО Индии боевых самолетов в категории "Покупай (спроектированное, разработанное и изготовленное в Индии)" с национальным содержанием на уровне 50%. Ожидается, что к концу программы доля компонентов национального производства достигнет 60%. Планируется, что около 250 из 344 бортовых систем самолета в итоге будут национального производства.

Поставка всех 83 самолетов будет завершена в течение 8 лет. HAL поставит первые 3 самолета в течение трех лет, а в течение последующих 5 лет темпы производства составят 16 самолетов в год. 2 февраля министр обороны Раджнатх Сингх открыл второе сборочное предприятие "Теджас" компании HAL.

Как ожидается, принятие на вооружение легких боевых самолетов "Теджас" Mk-1A повысит боевые возможности ВВС Индии, истребительный парк которых сокращается.

По заявлению министерства, легкий боевой самолет Mk-1A будет представлять собой современный истребитель поколения 4+, спроектированный, разработанный и произведенный ОПК Индии. Самолет будет оснащен РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием, ракетами, поражающими цели за пределами прямой видимости (BVR), комплектом средств радиоэлектронного противодействия, системой дозаправки в воздухе.

"Теджас" Mk-1A будет оснащаться турбовентиляторным двигателем General Electric F404-GE-IN20 с тягой 80-85 кН. При весе 6500 кг вариант Mk-1A будет примерно на 1000 кг легче, чем Mk-1, а его внутренние системы модифицируются для облегчения обслуживания.

Как сообщал ЦАМТО, проект создания самолета LCA начался с целью замены истребителей МиГ-21 в 1983 году. Работы велись Агентством авиационных разработок (ADA), компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Советом по научным и промышленным разработкам (CSIR), Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO), ВВС Индии, а также рядом других организаций. По различным причинам программа существенно отстала от первоначально установленного графика. Первый полет опытный образец совершил 4 января 2001 года. Первый сверхзвуковой полет состоялся в августе 2003 года.

Новый контракт увеличит общее количество самолетов "Теджас" в боевом составе ВВС Индии до 123 ед. Первый контракт на поставку 20 самолетов в конфигурации начальной готовности к боевому применению (Initial Operation Clearance – IOC) был подписан с HAL в марте 2006 года. Еще 20 самолетов в конфигурации окончательной готовности к боевому применению (Final Operational Clearance – FOC) были заказаны в декабре 2010 года.

Самолет достиг состояния "начальной готовности к боевому применению-1" (IOC-I) 10 января 2011 года. Первый легкий истребитель "Теджас" Mk-1 в конфигурации полной готовности к боевому применению ВВС Индии получили только в мае 2020 года.

Министерство обороны Индии одобрило закупку 83 самолетов LCA в усовершенствованном варианте Mk-1A в марте 2020 года. Версия LCA Mk-1A все еще находится в стадии разработки. Как ожидается, летные испытаний самолета будут завершены к 2022 году, после чего планируется начать его производство.