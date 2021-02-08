ОДК обсуждает в Бангалоре программы сотрудничества

Москва. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Объединенная двигателестроительная корпорация в рамках Aero India 2021 обсуждает с индийскими партнерами программы сотрудничества, сообщили в пресс-службе ОДК.

"Индия на протяжении многих лет является важным партнером ОДК, и мы намерены развивать сотрудничество в сфере послепродажного обслуживания, в модернизации ранее поставленных двигателей, - заявил глава делегации ОДК на выставке Александр Скирдов, чьи слова привели в пресс-службе.

Скирдов заявил, что ОДК рассчитывает также на интерес индийских заказчиков к своей продукции гражданского назначения.

"Делегация ОДК провела рабочие встречи с представителями авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL), а также индийскими компаниями, потенциально заинтересованными в локализации сервисного обслуживания", - сообщили в пресс-службе.

Там напомнили, что ОДК сотрудничает с корпорацией HAL по передаче технологий производства и ремонта двигателей.