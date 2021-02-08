Войти
Интерфакс-АВН

ОДК обсуждает в Бангалоре программы сотрудничества

901
0
+1
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК)
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК).
Источник изображения: rostec.ru

Москва. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Объединенная двигателестроительная корпорация в рамках Aero India 2021 обсуждает с индийскими партнерами программы сотрудничества, сообщили в пресс-службе ОДК.

"Индия на протяжении многих лет является важным партнером ОДК, и мы намерены развивать сотрудничество в сфере послепродажного обслуживания, в модернизации ранее поставленных двигателей, - заявил глава делегации ОДК на выставке Александр Скирдов, чьи слова привели в пресс-службе.

Скирдов заявил, что ОДК рассчитывает также на интерес индийских заказчиков к своей продукции гражданского назначения.

"Делегация ОДК провела рабочие встречи с представителями авиастроительной корпорации Hindustan Aeronautics Limited (HAL), а также индийскими компаниями, потенциально заинтересованными в локализации сервисного обслуживания", - сообщили в пресс-службе.

Там напомнили, что ОДК сотрудничает с корпорацией HAL по передаче технологий производства и ремонта двигателей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Компании
HAL
ОДК УК
Похожие новости
27.11.2019
Российские компании на авиасалоне Dubai Airshow 2019
10.02.2017
ОДК обсудит в Бангалоре программы сотрудничества с Индией
16.06.2015
Ростех на Ле-Бурже: авиационные традиции и традиционные партнеры
20.02.2015
Производство двигателей АЛ-55И для УТС HJT-36 планируется начать в Индии в 2016 году
30.10.2009
Несмотря на кризис и погоду
02.09.2009
НПО "Сатурн" завершило приемо-сдаточные испытания очередной партии опытных двигателей АЛ-55И для индийской корпорации HAL
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 08.02 22:31
  • 73
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 08.02 22:04
  • 2
Линейку поршневых двигателей для дронов создадут в России
  • 08.02 21:08
  • 8
Калининградский синдром
  • 08.02 21:05
  • 1
Зеленский пообещал полярникам свой украинский ледокол
  • 08.02 20:31
  • 17
Разработчик сообщил, что зенитный комплекс "Деривация-ПВО" можно заряжать во время боя
  • 08.02 17:06
  • 24
«МиГ» приступил к созданию нового скоростного высотного истребителя
  • 08.02 15:56
  • 2
Переоснастят Су-57? Эксперт допустил отсрочку создания МиГ-41
  • 08.02 15:36
  • 2
Как реагировать на усиление активности ВМС США и стран НАТО в Черном море
  • 08.02 14:12
  • 1
На Кубань поступили новейшие зенитно-ракетные комплексы "Верба"
  • 08.02 14:01
  • 1
Не сгореть у Солнца: ученые помогут приблизиться к звезде
  • 08.02 11:08
  • 3
В России не нашлось двигателей для ударных беспилотников
  • 08.02 10:51
  • 1
Современные речные операции
  • 08.02 08:24
  • 1
Филиппины заказали израильские катера типа Shaldag Mk V с ракетным вооружением
  • 08.02 02:56
  • 36
Задачи МиГ-41 мог бы решить совсем другой самолет
  • 08.02 02:25
  • 24
Флот получит универсальную «мухобойку»