ВВС Индии могут взять в лизинг самолеты-заправщики A-330 MRTT

ЦАМТО, 5 февраля. Военно-воздушные силы Индии рассматривают возможность лизинга сроком на 10 лет самолетов-заправщиков A-330 MRTT компании Airbus Defense and Space.

По оценке индийского информационного агентства The Print, Индия может в конечном итоге взять в лизинг три самолета и, исходя из опыта их эксплуатации, по опциону оформить заказ закупку шести воздушных танкеров.

Командование Военно-воздушных сил Индии после нескольких завершившихся неудачей попыток приобретения новых самолетов-заправщиков приступило к оценке возможности их лизинга с начала 2020 года.

Потенциальная возможность лизинга военной техники стала реальной в марте прошлого года, когда правительство представило проект новой политики приобретения продукции оборонного назначения, которая позволяет Вооруженным силам использовать лизинг для сокращения расходов, связанных с приобретением ВиВТ.

За последние полтора десятилетия ВВС Индии предприняли две попытки приобрести самолеты-заправщики. В обоих случаях командование было близко к подписанию сделки, но программы аннулировались из-за высокой стоимости самолетов. В этой связи лизинг представляется предпочтительным вариантом для восполнения пробела в боевых возможностях.

ВВС Индии уже сделали запрос Airbus Defense & Space и Boeing по возможности лизинга самолетов A-330 MRTT и KC-46A "Пегасус", соответственно. В ходе выставки Aero India 2021 выяснилось, что Airbus, по всей вероятности, является "лидером" в данном проекте.

В настоящее время в составе ВВС Индии имеется 6 самолетов-заправщиков Ил-78 российского производства в составе 78-й эскадрильи Valorous MARS на авиабазе в Агре.

Командование ВВС намерено приобрести (взять в лизинг) еще не менее 6 самолетов-заправщиков.