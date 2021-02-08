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ЦАМТО

ВВС Индии могут взять в лизинг самолеты-заправщики A-330 MRTT

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A330 MRTT ВВС США
A330 MRTT ВВС США.
Источник изображения: © EPA/EADS/HO

ЦАМТО, 5 февраля. Военно-воздушные силы Индии рассматривают возможность лизинга сроком на 10 лет самолетов-заправщиков A-330 MRTT компании Airbus Defense and Space.

По оценке индийского информационного агентства The Print, Индия может в конечном итоге взять в лизинг три самолета и, исходя из опыта их эксплуатации, по опциону оформить заказ закупку шести воздушных танкеров.

Командование Военно-воздушных сил Индии после нескольких завершившихся неудачей попыток приобретения новых самолетов-заправщиков приступило к оценке возможности их лизинга с начала 2020 года.

Потенциальная возможность лизинга военной техники стала реальной в марте прошлого года, когда правительство представило проект новой политики приобретения продукции оборонного назначения, которая позволяет Вооруженным силам использовать лизинг для сокращения расходов, связанных с приобретением ВиВТ.

За последние полтора десятилетия ВВС Индии предприняли две попытки приобрести самолеты-заправщики. В обоих случаях командование было близко к подписанию сделки, но программы аннулировались из-за высокой стоимости самолетов. В этой связи лизинг представляется предпочтительным вариантом для восполнения пробела в боевых возможностях.

ВВС Индии уже сделали запрос Airbus Defense & Space и Boeing по возможности лизинга самолетов A-330 MRTT и KC-46A "Пегасус", соответственно. В ходе выставки Aero India 2021 выяснилось, что Airbus, по всей вероятности, является "лидером" в данном проекте.

В настоящее время в составе ВВС Индии имеется 6 самолетов-заправщиков Ил-78 российского производства в составе 78-й эскадрильи Valorous MARS на авиабазе в Агре.

Командование ВВС намерено приобрести (взять в лизинг) еще не менее 6 самолетов-заправщиков.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Ил-78
КС-46
Компании
Airbus
Boeing
Проекты
2020-й год
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